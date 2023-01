Selahattin Demirtaş, MHP'li Olcay Kılavuz'a açtığı davayı kazandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:39

HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son olarak adı Sinan Ateş cinayetinde geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtığı tazminat davalarını kazandı.

Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, Demirtaş’a hakaret eden, hedef gösteren çok sayıda kişi için de davaların sürdüğünü söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Avukat Cin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un Meclis konuşmalarında, sosyal medyada, kapalı ve açık toplantılarda Demirtaş’a hakaret ettiğini söyleyerek, “Söz konusu Demirtaş olunca Olcay Kılavuz isimli MHP milletvekili direkt küfürlü konuşuyor. Bir milletvekilinin bu acziyet içinde olması, topluma kötü örnek olması sık rastlanılan bir durum değildir. Kendisi hakkında her hakaret için ayrı ayrı suç duyurusu ve tazminat davası açtık. İlk tazminat davamızı kazandık, dokunulmazlığı devam ettiği için henüz hakkında ceza davası yok ama dokunulmazlığı biter bitmez sanık sandalyesine oturacak. Ayrıca iki tazminat davası da devam ediyor, her ikisini de kazanacağımızdan eminim” dedi.

Cin, ayrıca AKP’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtıkları tazminat davasını da kazandıklarını, dokunulmazlığı bitince hakkında ceza davası açıldığını ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza aldığını söyledi.