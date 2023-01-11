Selahattin Demirtaş, MHP'li Olcay Kılavuz'a açtığı davayı kazandı
Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP'li Olcay Kılavuz'a karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin, "Dokunulmazlığı devam ettiği için henüz hakkında ceza davası yok ama dokunulmazlığı biter bitmez sanık sandalyesine oturacak" dedi.
HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son olarak adı Sinan Ateş cinayetinde geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtığı tazminat davalarını kazandı.
Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, Demirtaş’a hakaret eden, hedef gösteren çok sayıda kişi için de davaların sürdüğünü söyledi.
Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Avukat Cin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un Meclis konuşmalarında, sosyal medyada, kapalı ve açık toplantılarda Demirtaş’a hakaret ettiğini söyleyerek, “Söz konusu Demirtaş olunca Olcay Kılavuz isimli MHP milletvekili direkt küfürlü konuşuyor. Bir milletvekilinin bu acziyet içinde olması, topluma kötü örnek olması sık rastlanılan bir durum değildir. Kendisi hakkında her hakaret için ayrı ayrı suç duyurusu ve tazminat davası açtık. İlk tazminat davamızı kazandık, dokunulmazlığı devam ettiği için henüz hakkında ceza davası yok ama dokunulmazlığı biter bitmez sanık sandalyesine oturacak. Ayrıca iki tazminat davası da devam ediyor, her ikisini de kazanacağımızdan eminim” dedi.
Cin, ayrıca AKP’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtıkları tazminat davasını da kazandıklarını, dokunulmazlığı bitince hakkında ceza davası açıldığını ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza aldığını söyledi.
İlgili Haberler
- Canlı yayında 'Olcay Kılavuz' isyanı: Milletvekili olarak kaldıkça can güvenliğimiz yok
- Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP ve Olcay Kılavuz soruları: Siyasi ilişkileri araştırılacak mı?
- Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia: "MHP'li Kılavuz, şüpheliyi almaya giden polislere 'siz gidin, sahibiniz gelsin' dedi"
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?