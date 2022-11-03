Selahattin Demirtaş'tan Elon Musk'a: Para ödemesi gereken sizlersiniz
Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'mavi tik' uygulamasını aylık 8 dolarlık bir ücrete tabi tutacağını açıklayan Twitter'in yeni sahibi Elon Musk'a seslendi. Demirtaş, "Siz patronlar, kullanıcılar üzerinden zaten para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla para ödemesi gerekenler sizler olmalısınız" dedi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullanmıştı.
Kendisi de mavi tikli hesap sahibi olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Musk'a tepki gösterdi.
Musk'ın tweeti'ni alıntıyan Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hi Elon! It’s not nice of you to mess with the blue tick as soon as you purchased the platform. You, bosses, already monetize users. So, it should be you who has to pay. How about $7 per month?"
"Selam Elon! Platformu satın alır almaz mavi tik ile oynamanız hiç hoş değil. Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Bu parayı ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?"
Hi Elon! It’s not nice of you to mess with the blue tick as soon as you purchased the platform. You, bosses, already monetize users. So, it should be you who has to pay. How about $7 per month? https://t.co/YfXY6vNIpn— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 3, 2022
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