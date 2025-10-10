Selçuk Özdağ'dan Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı'na sert tepki: 'Sizi ikaz ediyoruz, haber dilinize dikkat edin!'

Yeniyol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı’nın vicdan gemisi’ne yönelik haberinde Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekillerinin isimlerine yer vermemesine ilişkin sosyal medya platformu "X" üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamasında, kamu kaynaklarıyla finanse edilen kurumların "emaneten yönetildiğini" belirten Özdağ, Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı’na haber dili konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"İLETİŞİM BAŞKANI VE ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ HADLERİNİ BİLMELİDİR"

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü hadlerini bilmelidir. Anadolu Ajansı haydut İsrail tarafından hukuksuzca alıkonulan milletvekillerimiz için '…İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 'üç Türk milletvekili' ise bu akşam Türkiye’ye döndü…' ifadelerini kullanmıştır.

Buradan @iletisim Başkanı Sayın @burhanduran ve @anadoluajansi Genel Müdürü Sayın @serdarkaragoz’e sormak istiyorum; bu milletvekillerimizin ismi, cismi, partisi yok mu? Siz kamu tarafından finanse edilen kurumları 'emaneten' yönetiyorsunuz. Sizi ikaz ediyoruz haber dilinize dikkat edin. Eşit ve adil olun. Sema Hanım da Necmettin Bey de Mehmet Bey de Yeni Yol Grubu’nun milletvekilleridir. Bilmiyorsanız, öğrenin!

AA Genel Yayın Yönetmeni Sayın @Yusuf_Ozhan ile Dijital Haberler Direktörü Mustafa Fuat Er işinizi Anayasa’ya uygun yapın! @aa_kurumsal"