Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt: Yazarın amacını biliyoruz

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:09

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:22

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi bugün yayımlanan "İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı" başlıklı yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" iddiasında bulundu.

"Ne kadar doğru bilmem" diyen Selvi, yazısının devamında "Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun, Selvi'nin gönlünden geçeni yazdığını ifade etti.

"SPEKÜLASYONUN HEDEFİNİ BİLİYORUZ"

Ongun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla İstinaf Mahkemesi'nden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."