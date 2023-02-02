Şentop açıkladı: Erdoğan'a Nobel ödülü için 11 ülkeden başvuru

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 14:47

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ödülün her yıl verildiğini hatırlatan Şentop, söz konusu adaylığın 2022 yılına ait olduğunu belirterek, "2022 yılının en önemli olayı nedir dünyada? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıkan savaştır. Bu olayla ilgili dünyada öne çıkan, savaşın durdurulması, insani ateşkesin sağlanması noktasında adım atan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun somut sonuçları da var. 2022'de ateşke yakın bir tablo ortaya çıkmıştı. Tahıl koridoru ile ilgili bir adım atıldı. Dünyada tahıl fiyatları ile ilgili önemli bir regülasyon sağladı bu tablo. Tahılın öğütülerek fakir ülkelere gönderilmesi yönünde de somut adımlar atıldı. Bunun yanında İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir esir değişimi gerçekleşti. Yine bir insani koridor ile yaralıların ve yaşlıların ülkelerine iade edilmesi yönünde bir somut adım atıldı. 2022 yılına baktığımızda en önemli olay Rusya-Ukrayna savaşı. İkinci önemli olan olay da savaşın sona erdirilmesi için Erdoğan'ın attığı adımlar. 2022 yılı için eğer bir Barış Ödülü'nden bahsediyorsak, burada tek bir kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

DESTEK VEREN ÜLKELER

"Bu fikir, birçok uluslararası toplantıda bu destek veren ülkelerden parlamenterlerin bize teklif ettiği değerlendirmelerle ortaya çıktı" diyen Şentop, "Sonuçta özel bir gayret de göstermedik. Sadece ben adaylık başvurusu yaptıktan sonra bazı ülkelerden arkadaşlarımız, parlamenterler ve senatörler destek verdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte 10 ülkenin daha Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirten Şentop, söz konusu ülkelerin; Pakistan, Endonezya, Macaristan, Japonya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon, Nijer olduğunu kaydetti.