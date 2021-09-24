Sertaç Eş yazdı: ‘Kararsız seçmen’ mücadelesi
Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, bugünkü köşe yazısında iktidar ve muhalefetin odak noktasının “partisiz seçmen” olduğunu yazdı.
Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, “Geniş Açı” isimli köşesinde, “‘Kararsız seçmen’ mücadelesi” başlıklı dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
Ekonomik dengelerin bozulmasıyla birlikte yaşanan fiyat artışlarının, AKP iktidarını zayıflattığını; bu durumun iktidar çevrelerince de kabullenilmeye başlandığını anlatan Eş, “Seçmeni AKP’yi terk ediyor” ifadesini kullandı.
Bir önceki seçimde, oy tercihi belli olmasına karşın, şu anda fikri sorulduğunda henüz düşüncesi netleşmemiş bir seçmen kitlesi olduğu bilgisini veren Sertaç Eş, “İnandırıcılığı yüksek kaynaklar, “Askıda seçmenin” yüzde 23’ler düzeyinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisini askıda tutan bu seçmenin tamamına yakınının son genel seçimde tercihini iktidardan yana kullandığı da biliniyor” diye yazdı. Eş, “Bu nedenle iktidar ve muhalefetiyle siyasetin odaklandığı güncel nokta partisiz seçmen” ifadelerini kullandı.
Bu seçmen grubu üzerinde çok yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Sertaç Eş, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Kararsız seçmenin kritik konumu, erken seçim tartışmalarını geri plana itmiş durumda. İkna girişiminde taraflardan birisinin sağlayacağı başarı kitlesel kaymayı gündeme getirebilir.”
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