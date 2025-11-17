Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'İmamoğlu' kararı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haftasonu Silivri Cezaevi'nde giderek burada tutuklu belediye başkanlarıyla görüştüğü ancak bunlar arasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunmadığı öğrenildi.

Dikkat çeken bilgiyi BirGün yazarı Timur Soykan aktardı. Buna göre, haftasonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek Gezi direnişi nedeniyle 3.5 yıldır hapsedilen Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

İDDİANAMEYİ OKUYUP GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, halen tutuklu bulunan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.

Kılıçdaroğlu’nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.