Sinan Oğan'dan 'asgari ücret' vaadi: 30 bin TL'nin üzerine çıkaracağız

Yayınlanma: 11.04.2023 - 19:46

Güncelleme: 11.04.2023 - 20:20

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa süre kala Cumhurbaşkanı adayları kazanmaları durumunda gerçekleştirecekelri vaatleri duyuurmaya başladı. ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

'14 MAYIS İTİBARİYLE POLİTİKALARIMIZI UYGULAYACAĞIZ'

Asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyleyen Oğan, "Ben vatandaşlarıma yoksulluk sınırında bir asgari ücret vadediyorum. 14 Mayıs itibari ile politikalarımızı uygulamaya koyarak asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 30 bin Türk lirasının üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Türk-İş verilerine göre, Şubat 2023'te açlık sınırı 9 bin 425,15 liraya, yoksulluk sınırı 30 bin 700,83 liraya yükselmişti.