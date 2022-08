Siyasilerden İsmail Kahraman'a tepki: 'Cahil misin? Hain misin?'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:34

Siyasi parti yöneticileri, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ isimli programdaki konuşmasına tepki gösterdi. Kahraman’ın “Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım” sözlerine karşı siyasi parti temsilcilerinin açıklamaları şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Eski TBMM Başkanı, işgalden kurtuluşun kutlanması seni neden rahatsız etti? Cahil misin? Hain misin? Amacın Milli Mücadele'yi ve kahramanlarını yok saymak, unutturmak mı?

CHP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Tekin: Adam bizim tarihçilerimize itibar etmiyor, bizzat cephede savaşanlara itibar etmiyor, şehitlikten utanmıyor, bakın bu kitap (A Concıse History Of The Campaign In Asia Minor -1919/1922) Yunan Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Dairesi’ne ait. Kendisine hediye edeceğim alsın, okusun. Kurşun atıldı mı atılmadı mı görsün. Savaşın parçası olan hiçbir devlet ne İngiltere ne Fransa ne İtalya ne Yunanistan “Kazandık, istediğimizi aldık, çektik gittik’ demiyor, savaşı gözleyen hiçbir devlet ne ABD ne o dönem Rusya ‘Türkler kaybetti, işgalciler tek kurşun atmadan çekildiler’ demiyor. Bunlar diyor. Kimse kusura bakmasın bu zihniyet yalancıdır, iftiracıdır, ahlaksızdır. Dedesi şehit olmuş binlerce insana hakaret edecek kadar kendilerini kaybettiler. Acınası bir haldeler.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer: Sizin gönlünüzün gerçekten de millet kurtuluş mücadelesi verirken kurşun sıkmayıp kaçanlardan, manda ve himayecilerden, İngiliz zırhlısına binip kaçanlardan yana olduğunu çok iyi biliyoruz. 6. Filo'ya secde ederken de aynıydınız, bugün de.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Tarihi fesliden öğrenen, 6'ncı filoya kıble diye namaz kılanların hazımsızlığı normal. Her 9 Eylül'ü daha fazla coşkuyla kutlayarak sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: İsmail Kahraman… Meclis Başkanlığı dönemindeki kabarık siyasi sabıka dosyan son cürmünle iyice ağırlaştı. Altında kalacaksın. Yüce Meclis zamanı geldiğinde gerekeni yapacaktır. Gereken mi? 31 Ağustos'u bekle...”

NE OLMUŞTU?

İsmail Kahraman’ın tepki çeken konuşması şöyle:

“Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz.”