Skandal anlar kamerada: Polis, CHP'li milletvekili Ali Gökçek'e yakın mesafeden gaz sıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in yüzüne polis tarafından yakın mesafeden gaz sıkıldı.

Gökçek sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden tepki göstererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Emri siz mi verdiniz?" diye sordu.

Gökçek konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sayın AliYerlikaya,

Bu görüntüler dün, partimizin İstanbul İl Başkanlığının önünde çekildi. En üst amiri olduğunuz bir emniyet personeli, doğrudan hedef gözeterek, yakın mesafeden, uzun süre yüzüme “biber gazı” sıktı. Sadece ben de değil, çok sayıda partilimiz, vatandaşımız da polisin orantısız şiddetinden etkilendi ne yazık ki. Şimdi size soruyorum: Kanunsuz emirlerle, hukuka aykırı bir şekilde baba ocağımıza, parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz? Ölçüsüz, orantısız şiddet uygulama emrini siz mi verdiniz? Biber gazını temel insan haklarına aykırı şekilde, çok ciddi hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açacak şekilde kullanma talimatını siz mi verdiniz? Eğer bu kanunsuz emri siz vermediyseniz, bu emri kim verdi? Bu hukuksuzluklara kim göz yumuyor? İlgili personel hakkında gerekli işlemi başlatacak mısınız?"