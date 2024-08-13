Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi CHP tarafından AYM’ye taşınıyor
CHP, tepkilere karşın AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis’ten geçen sokak hayvanlarına ilişkin yeni yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyor. CHP, AYM’ye 180 sayfalık yasanın yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik taleplerini içeren dilekçe sunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin, “AYM’nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum” dedi.
Sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yeni yasa 31 Temmuz’daki TBMM Genel Kurulu’nda muahalefetin 224 ret oyuna karşın AKP ve MHP’nin 275 kabul oyuyla geçti. Bunun üzerine ana muhalefet partisi CHP de hukuksal mücadeleyi başlatma kararı aldı.
Bu kapsamda CHP Genel başkanı Özgür Özel, 9 Ağustos’ta sosyal medya hesabından söz konusu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.
Paylaşımında Özel, “Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis’ten geçmişti. Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor. AYM’ye yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM’nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da dün sosyal medya hesabından yasanın yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik talepleri içeren dilekçeyi 15 Ağutos Perşembe, saat 13.30 AYM’ye teslim edeceklerini duyurdu.
Günaydın, dilekçenin sunumundan sonra AYM’nin önünde saat 14.00’te basın açıklaması yapacaklarını da kaydetti.
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