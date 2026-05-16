Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç: Yurttaşların yüzde 70'i 'Türkiye kötüye gidiyor' dedi, AKP'lilerin oranı dikkat çekti!

GÜNDEMAR Araştırma son araştırmasında Türkiye’nin gidişatını ölçtü.

Araştırmada ‘demokrasi iyi işlemiyor’ diyenlerin oranı yüzde 64 olurken, ‘Adalet ve yargı' büyük bir sorun alanı diyenler yüzde 63, ‘Türkiye genel olarak kötüye gidenler” ise yüzde 70 olarak görüldü.

YARGIYA GÜVENSİZLİK DEVAM EDİYOR

23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2250 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak GÜNDEMAR ARAŞTIRMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat “Nisan 2026 bulguları, Türkiye’de demokrasi ve yönetim algısının siyasal aidiyetlere göre güçlü biçimde ayrıştığını; ancak adalet, hukuk ve ifade özgürlüğü alanlarında yaygın bir sorun algısının oluştuğunu gösteriyor. Demokrasi algısındaki ayrışmanın bu kadar sert olması, toplumun yalnızca farklı siyasal tercihlere değil, farklı yönetim deneyimlerine sahip olduğunu düşündürüyor. İktidar seçmeni daha çok istikrar ve hizmet kapasitesine bakarken, muhalefet seçmeni hukuk, özgürlük ve denge-denetim başlıklarını merkeze alıyor” dedi.

YÜZDE 64 DEMOKRASİ İYİ İŞLEMİYOR

Katılımcılara "Sizce bugün Türkiye’de demokrasi ne kadar iyi işlemektedir?” diye sorulduğunda 'İyi işliyor' diyenler yüzde 33, 'İyi işlemiyor' diyenler yüzde 64 olurken, 'Fikrim yok' diyenler de yüzde 3 oldu.

Bu soruya 'İyi işliyor' şeklinde cevap verenlerin partilere dağılım oranları ise şöyle: ,

AKP seçmeninde yüzde 75; MHP seçmeninde yüzde 74; CHP seçmeninde yüzde 7; İYİ Parti seçmeninde yüzde 26; DEM Parti seçmeninde yüzde 18.

'İyi işlemiyor' diyenler; AKP seçmeninde yüzde 23; MHP seçmeninde yüzde 20; CHP seçmeninde yüzde 92; İYİ Parti seçmeninde yüzde 69; DEM Parti seçmeninde yüzde 80; Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 83.

YÜZDE 63 YARGI SORUNLU

Araştırmada katılımcılara sorulan "Sizce bugün Türkiye’de en büyük demokratik sorun hangi alandadır?" sorusuna ‘Adalet ve yargı' diyenler yüzde 63, 'Siyasi kutuplaşma' diyenler yüzde 9, 'İfade özgürlüğü' diyenler yüzde 8 olarak görülürken, 'Türkiye’de ciddi bir demokratik sorun yoktur' diyenlerin oranı yalnızca yüzde 4 oldu.

Bu soruda 'Adalet ve yargı' diyenler; AKP seçmeninde yüzde 55; MHP seçmeninde yüzde 36; CHP seçmeninde yüzde 72; İYİ Parti seçmeninde yüzde 59; DEM Parti seçmeninde yüzde 69.

DEMOKRATİKLEŞME Mİ, OTORİTERLEŞME Mİ?

Araştırmada katılımcılara, "Sizce Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha demokratik bir yönetime mi, yoksa daha otoriter bir yönetime mi gitme riski vardır?" sorusu yöneltildiğinde ise katılımcıların cevapları adeta Türkiye’deki kutuplaşmanın yarattığı yarılmanın yansıması gibi oldu.

Yüzde 43 Türkiye 'Demokratik bir yöne gider' derken, yüzde 47 ise 'Otoriter bir yöne gider' dedi 'Fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 10 oldu

Bu sorunun partilere göre dağılımı ise şöyle oldu:

'Demokratik bir yöne gider' diyenler; AKP seçmeninde yüzde 79; MHP seçmeninde yüzde 76; CHP seçmeninde yüzde 27; İYİ Parti seçmeninde yüzde 23; DEM Parti seçmeninde yüzde 26; Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 31 oranında.

'Otoriter bir yöne gider' diyenler; AKP seçmeninde yüzde 14; MHP seçmeninde yüzde 20; CHP seçmeninde yüzde 62; İYİ Parti seçmeninde yüzde 66; DEM Parti seçmeninde yüzde 69; Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 60 oranında.

YÜZDE 70 GİDİŞ KÖTÜ

Araştırmada katılımcılara, “Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusu yöneltildi.

Bulgulara göre, Türkiye’nin genel gidişatının iyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 27’de kalırken, kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70 gibi yüksek bir düzeye ulaştı.

Siyasal parti tercihleri açısından bakıldığında, “iyiye gidiyor” diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 68, MHP seçmeninde yüzde 65. Buna karşılık bu oran CHP seçmeninde yüzde 8, İYİ Parti seçmeninde yüzde 10, DEM Parti seçmeninde yüzde 7 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 13 düzeyinde.

AKP'LİLERİN YÜZDE 30'U "KÖTÜYE GİDİYOR" DEDİ

“Kötüye gidiyor” diyenlerin oranı ise AKP seçmeninde yüzde 30, MHP seçmeninde yüzde 33 olarak ölçülürken; CHP seçmeninde yüzde 91, İYİ Parti seçmeninde yüzde 87, DEM Parti seçmeninde yüzde 91 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 86’ya ulaştı.

MUHALEFET NE YAPMALI?

Araştırmada katılımcılara, “Muhalefetin bugün iktidar üzerinde en etkili baskı yöntemi sizce hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Bulgulara göre, katılımcıların yüzde 35’i “Erken genel seçim talebini” muhalefetin en etkili baskı yöntemi olarak görüyor. Bunu yüzde 16 ile “Ortak aday etrafında birleşme”, yüzde 13 ile “Toplumsal miting ve protestolar”, yüzde 12 ile “Ara seçim çağrısı” ve yüzde 11 ile “Meclis ve belediyelerden topluca istifa” seçeneği izliyor. Katılımcıların yüzde 13’ü ise bu konuda fikir belirtmedi

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Siyasal parti tercihleri açısından bakıldığında, erken genel seçim talebi AKP seçmeninde yüzde 27, MHP seçmeninde yüzde 18, CHP seçmeninde yüzde 50, İYİ Parti seçmeninde yüzde 45, DEM Parti seçmeninde yüzde 34 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 39 olarak kayda geçti.

Ortak aday etrafında birleşme seçeneği AKP seçmeninde yüzde 17, MHP seçmeninde yüzde 26, CHP seçmeninde yüzde 13, İYİ Parti seçmeninde yüzde 19, DEM Parti seçmeninde yüzde 10 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 24 olarak ölçüldü.

Toplumsal miting ve protestolar seçeneğini tercih edenlerin oranı ise AKP seçmeninde yüzde 8, MHP seçmeninde yüzde 17, CHP seçmeninde yüzde 16, İYİ Parti seçmeninde yüzde 7, DEM Parti seçmeninde yüzde 19 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 12.

ARA SEÇİM ÇAĞRISI

Ara seçim çağrısı seçeneği AKP seçmeninde yüzde 13, MHP seçmeninde yüzde 10, CHP seçmeninde yüzde 11, İYİ Parti seçmeninde yüzde 10, DEM Parti seçmeninde yüzde 22 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 9 düzeyinde.

Meclis ve belediyelerden topluca istifa seçeneği ise AKP seçmeninde yüzde 16, MHP seçmeninde yüzde 14, CHP seçmeninde yüzde 5, İYİ Parti seçmeninde yüzde 15, DEM Parti seçmeninde yüzde 9 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 7 olarak görülüyor.