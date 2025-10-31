Son dakika... 110 kişilik Saraçhane davasında 109 beraat kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip, ertesi günü gözaltına alınması üzerine başlayan Saraçhane protestolarına katılmaktan haklarında dava açılan çoğu genç toplam 110 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonunun daha büyük olması nedeniyle 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin duruşma salonunda görüldü.

Mahkeme, 109 sanığın beraatine karar verdi. 1 sanığın dosyası, talep edilen görüntülerin mahkemeye ulaşmaması nedeniyle ayrıldı.

Kararda, Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 26 ve 27 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 110 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, tensip zaptı üzerinden tutuklu bazı kişiler hakkında tahliye kararları da verilmişti. Mahkeme, haklarında tutuklama kararı bulunan Abuzer Görgüç, Kerem Gümre, Levent Dölek ve Hasan Bilgin için tahliye kararı vermişti.

Ayrıca mahkeme, soruşturma aşamasında haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner'in de bulunduğu bazı kişiler hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetmişti.

İddianamede şüpheli olarak yer alan diğer kişiler hakkındaki tüm adli kontrol kararları da yine kaldırılmıştı. Davanın ilk duruşmasının 9-10-11 Eylül 2025 tarihleri arasında görülmesi kararlaştırılmıştı. İlk duruşması 9 Eylül’de görülen davanın bir sonraki duruşma günü 31 Ekim 2025’e ertelenmişti.