Son dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: New York Times’ın haberi büyük tepki çekti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açan bombalı saldırı, dünya basınında da yer bulurken ABD merkezli, New York Times gazetesinin olayla ilgili kullandığı başlık büyük tepkiye neden oldu.

Gazetenin ilgili haberinde caddeden saldırı sonrasına dair bir fotoğrafla birlikte "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin sosyal medya hesabında da yer bulan haberle ilgili paylaşım şöyle:

Gazetenin saldırı üzerinden İstanbul'daki turizm faaliyetlerini hedef aldığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu tepkilerden birisi de Hasan Söylemez isimli belgesel yönetmenine ait olandı. Söylemez'in gazetenin ilgili haberine yanıt olarak verdiği tepki, Twitter'da en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Söylemez, "11 Eylül 2001'de böyle bir başlık yazar mıydınız? Her yıl dünyanın dört bir yanından New York'u ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor. Cevabınız hayır ise İstanbul halkından özür dileyin!" dedi.

New York Times'ın haberine Evrim Ağacı sitesinin editörlerinden de tepki geldi. Haberin yayından kaldırılmasını talep eden Evrim Ağacı, Twitter'dan NYT haberine atıfla şu mesajı paylaştı:

"Ne kadar duyarsız bir paylaşım! Bunu kaldırmalı ve özür dilemelisiniz. Bu saldırı sırasında ölenlerin hiçbiri 'turist' değildi ve turist olsalar dahi, bu bağlamda bu, onların belirleyici özellikleri olamaz. Yazıklar olsun!''