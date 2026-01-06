Son dakika... Bizzat katılacaktı: İmamoğlu'nun diploma davası Silivri'ye alındı!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemleri ile diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava, 15 Ocak'ta Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecekti.

Dava, bir son dakika kararıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne alındı.

15 OCAK'TA B Ö LGE MAHKEMES İ 'NDE G Ö R Ü LECEKT İ

İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasına ilişkin açılan davanın duruşması Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecekti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin davada duruşma tarihini bildirmişti.

Mahkeme, davanın duruşmasını 15 Ocak saat 11.00'de yapacak.

CEZAEVİNE M ÜZEKKERE YAZIL MI Ş TI

İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun bizzat katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne ‘uygun’ salon hazırlanması için müzekkere yazmıştı.

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderilmişti. Yine İmamoğlu’nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi’ne de müzekkere yazılmıştı.

DAVA SİLİVRİ'YE ALINDI

Bugünkü kararla; Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşması, Silivri'ye alındı.