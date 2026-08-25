Son dakika... CHP 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti.

Aynı süreçte YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde, alınan mahkeme kararı kesinleşmiş olacak.

Kararın kesinlik kazanması için bir geri çekme işlemi daha gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEŞKİLATLARA ÇAĞRI

Öte yandan CHP Genel Başkanlığı'na "butlan" kararıyla "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında il başkanları ve teşkilat yöneticilerine seslendi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu sorunların çözümüne talip olduğunu vurgularken, teşkilatlara sahada daha aktif çalışma çağrısı yaptı.

"ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti teşkilatlarının farklı kademelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ve parti tüzüğünde değişiklik yapacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Merkezin güçlendirilmesinin oluşturduğu bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız" diye konuştu.