Son Dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

Erdoğan'ın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

'SÜREÇ' DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' altında başlatılan sürecin de değerlendirileceği bildirildi.

Meclis'te süreç kapsamında kurulan komisyona AKP'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE SON DURUM DA MASADA

Kabine toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele için alınan tedbirler başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.