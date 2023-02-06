Son dakika: Erdoğan; Akşener ve Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:07
Son dakika: Erdoğan; Akşener ve Bahçeli ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.


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