Son dakika: Erdoğan; Akşener ve Bahçeli ile görüştü

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:07

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.