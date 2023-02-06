Son dakika: Erdoğan; Akşener ve Bahçeli ile görüştü
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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