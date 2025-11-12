Son Dakika... Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret: Yer ve saat belli oldu

İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye yapacağı ziyaretin saatini 18.00 olarak açıkladı.
Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.''
Bahçeli'nin Erdoğan'a 29 Ekim'de yapması beklenen ziyaret gerçekleşmemiş ve bu durum 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' tartışmalarıyla birlikte ele alınmıştı.