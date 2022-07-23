Son dakika... Erdoğan'dan 'döviz kuru' ve 'enflasyon' mesajı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de metal işçileriyle buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Dünyada son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından biri yaşandığını savunan Erdoğan, "Petroldeki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek refah düzeni kuranlar ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldı" dedi.

DÖVİZ VE ENFLASYON MESAJI

"Olumsuzlukları gayet iyi bildiklerini" ve "döviz ve enflasyonda görülen tırmanmanın" dünyadaki ekonomik durumla ilişkili olduğunu savunan Erdoğan, "Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler, 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz derde derman olacak tedbirler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

YİNE SABIR İSTEDİ

Asgari ücrette yapılan artışı hatırlatan Erdoğan, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız" dedi, yurttaşlardan bir kez daha 'sabır' ve 'destek' istedi.