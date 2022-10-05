Son Dakika: Erdoğan'ın 'anayasa değişikliği' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yaptığı 'anayasa değişikliği' çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
CHP, dün Meclis’e Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ni sundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün yaptı. Erdoğan, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki tutumunu eleştirerek, "Samimiyseniz anayasa değişikliği yapalım" dedi.
Kılıçdaroğlu, kendisine çağrıda bulunan Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 5, 2022
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı Twitter hesabından yayınladığı bir video ile kamu kurumlarında başörtüsünü ‘yasal güvence’ altına almak için Meclis’e kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından, CHP grubu tüm vekillerin imzasıyla söz konusu teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sundu.
Resmi adı ‘Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ olan teklifte, “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer aldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında adeta el yükseltti. “Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele artık kalmamıştır" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak “Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım” şeklinde konuştu.
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