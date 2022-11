Son Dakika... Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu açıklamasına yanıt verdi: 'Hesabını hukuk önünde soracağız'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyeti hedef alan Mahir Ünal, AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ünal'ın grup başkanvekilliği görevinden istifasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kendisiyle farklı alanlarda, farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Son dönemde çete diye itham ederek önleri kestiği yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim, sen kim?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerime grup ve parti yönetimimizde yaptıklarımız değişiklikleri paylaşarak başlamak istiyorum. Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere, genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca Meclisimize, partimize ve ülkemize katkıları için şahsım, tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda, farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygur'u görevlendirdik.

Yarın 3 Kasım 2022. Yani iktidara gelişimizin 20. yıl dönümü. 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Tam 20 yıldır aşkla hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin her ilçesinde, her köyünde, vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Balkanlardan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya, dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Kefenimizi giyerek çıktığımız kutlu yolculukta zorluklar karşısında geri adım atmadık.

TOGG AÇIKLAMASI

Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle oluşturacağımızın, inşa edeceğimizin altını özellikle çizmiştim. Milletimizin her bir ferdinin düşüncelerini, beklentilerini ifade edebilecekleri bir seferberlik başlatıyoruz. Grubumuz Meclis çalışmalarını aksatmayacak şekilde, milletvekillerimiz, bakanlarımız bu çalışmada yer alacaktır. Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm TOGG'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünün anlamına yaraşır şekilde, 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubatta satışı, mart sonunda teslimi başlayacak TOGG, Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecektir.

HEDEFİNDE YİNE KILIÇDAROĞLU VAR

Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada da yapımı tamamlanan eserleri hizmete açıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için koşturmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan, 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri daha mı iyi, şimdi oraya gidecek, ardından Almanya'ya gidecek, orada döner yesin. Son dönemde çete diye itham ederek önleri kestiği yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim, sen kim?

Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa da şaşırmayın. Bugüne kadar niye yoktular? Onların cibilliyetinde bu yok.

BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, koy seni de görelim. Bak HDP koydu bir tane, sen de koy, görelim. Bu millet bize bu görevi verdi, bu göreve geldik ve sonra da yavaş yavaş tuttuk, hanım kardeşlerimizin haklarını iade ettik. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladığımız anayasa değişikliği teklifimizin MHP ile ve Meclis'te grubu olan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. Bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız.

Görüşme başlayınca kimin aileden yana olduğu görüşecek. Başörtüsünü 1 metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil misin bay Kemal. Daha farklı şeyler var. Oralarla bunlara biz hem hukuk hem ahlak dersi hem de kurulacak aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemeyi iptal için AYM'ye götüren bay Kemal'in, kendi kirli geçmişiyle yüzleşme imkanını kaçırmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu teklif, muhalefetin turnusol kağıdı olacak.

REFERANDUM MESAJI VERDİ

Anayasa değişikliği teklifimizin milletimizin de taleplerine uygun şekilde, geniş mutabakatla hayata geçmesini ümit ediyoruz. Böyle bir tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil, diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Biz şimdiye kadar, milletimizin hakemliğinden asla korkmadık, kaçmadık. Gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacak. Sandık sözünü duyar duymaz CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını ise milli irade korkusunun yeni emaresi olarak görüyoruz.

CHP'Lİ VEKİLLERİ HEDEF ALDI: "HESABINI YARGI İLE BERABER SORACAĞIZ"

Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur, nasıl milletvekilisiniz siz. Bunların hesabını yargı ile beraber soracağız. Yargının kararlarını beğenmemek başka şeydir, doğrudan oradaki temsilcilere hakaret etmek, saldırı teşebbüsünde bulunmak başka şeydir. Düpedüz faşizmdir. Gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum, demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır. Meclisimizin bu hususta üzerine düşeni süratle yerine getirmesini bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU AÇIKLAMALARINA YANIT

Bu zatın emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile aynı cümlede kullandığı kepazelik tüm sınırların aşılması anlamına gelir. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarını haklarını korumak boynumuzun borcudur. Tüm güvenlik teşkilatımızı ilzam eden bu tip ithamlar 15 Temmuz sonrası yoğunlaşmıştır. Kamuoyu araştırmaları, tüm bunlar masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Yeter ki biz arazide, sahada, dağ, taş, köy demeden çalışmaya devam edelim. Sadece geçen yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz, 153 bin kişi yakaladı. Cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak, bu ne akıl sen kendinde misin? Metamfetamin belası ile dünyanın tamamının başı dertte ama biliyorum ki senin de başın dertte.

Akıl, izan sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum. Birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği kesin. Üstelik bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi almayı teklif eden bir zihniyete sahip olduğunu hatırlatmak isterim.

TAHIL KORİDORU

Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkıyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkeleirne bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."