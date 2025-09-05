Son dakika... Gürsel Tekin'den kayyum heyetiyle ilk video: 'Göreve başladık'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İ Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "İl Başkanı" unvanı kullanarak kayyum heyetiyle video yayımladı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek il yönetime kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin kayyum heyetiyle bir video yayımladı.

"ASLAN ARKADAŞLARIM" DEDİ

Tekin heyetle birlikte göreve başladıklarını söylerken, kendisi için 'İl Başkanı' imzasını kullandı, heyettekiler için de 'aslan arkadaşlarım' dedi.

"BİZ GÖREVE BAŞLADIK"

Tekin videosunda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık" dedi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Zeki başkan doğduğu günden CHP'li, aynı zamanda da uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Keza Erkan kardeşimiz... Biz hepimiz CHP'liyiz. Temel görevimiz arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu."

"CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

"CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. CHP tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Birçok belediyelerimizde her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak, hak, hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz."

"ASLAN ARKADAŞLARIM..."

"Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın benim dışımda arkadaşlarımızın kim olduğuyla ilgili merakları olmuş. Ben bu vesileyle aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP'liyiz."