Son Dakika... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekilmedi!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:19

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, depremin birinci yıl dönümünde Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi. Yeniden aday gösterilmesinin ardından tepki çeken Savaş'a yönelik 'istifa' sloganları atıldı.

Adaylıkta ısrar eden Savaş, bugün yaptığı basın açıklamasında adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti. Provokasyona uğradığını iddia eden Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim" dedi.

Tepkilere aldırmayan Savaş, "Biz bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR, 'ENİNE BOYUNA DEĞERLENDİRİLECEK' DEMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

"Hatay’da yaşananlar, Hatay halkı, bizim için çok önemli. Onların verdiği her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da, ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay’ın tüm ilçelerinde, belki hemen iki üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı, o da insanları uzun uzun dinledi, tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda, doğru, yerinde bir karar verecektir."