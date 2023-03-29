Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı: Saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:25

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 20:03

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" dedi.