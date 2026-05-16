Son dakika... Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ikinci gününde Kocatepe Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde Plan ve Bütçe Komisyonu Kurulması ve Komisyon üyelerinin seçimi, Birlik Başkanı’nın gizli oyla seçimi, Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile Kâtip Üyelerin (Meclis Divanı) gizli oyla seçimi ve encümen üyelerinin gizli oyla seçimi gerçekleştirildi.

MANSUR YAVAŞ BAŞKAN SEÇİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Tarihi Kentler Birliği'nin çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ikinci gününde, ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile gidilen uzlaşı sonrası tek aday olmuştu.

SEÇİM SONRASI YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yavaş, seçim sonuçlarının ardından encümen üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sonuca göre Murat Orhan Mut Belediye Başkanı, Gonca Köksal Aras Menteşe Belediye Başkanı, Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Emrah Özdemir Niğde Belediye Başkanı, Ötüken Senger Kars Belediye Başkanı, Adnan Örhan Sur Belediye Başkanı encümen üyeliklerine seçilmiştir.

Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, katip üyeler asil Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş; yedek üyeler Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu yeni yönetime seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun."

"GARİPSEYENLERİ GARİPSİYORUM"

"Kendi ilinde toplantı yapıldığı zaman 'Acaba bir yanlış bir anlaşılır mı' diye tedirgin olan belediye başkanlarımız vardı. Bunu bizzat birebir konuştuğumuzda duyuyorduk. Ama şu anda böyle bir liste yapıldıktan sonra sanıyorum Anadolu'daki tüm illerden bütün belediye başkanlarımız gerek encümen gerek büyük meclis toplantısı için davet edecekler. Bu vesileyle hem Türkiye'nin gündemine o illerimizi ve oradaki kültür varlıklarını taşıyacağız hem de orada vatandaşın daha bilinçlenmesi açısından yapılacak sergiler, konferanslarla Türkiye çapında olumlu işler yapacağımıza inanıyorum. Ne kadar güzel hep beraber yan yana geldik bir seçim yaptık. Garipsendi bu bakıyorum.

Ben de garipseyenleri garipsiyorum. Bunlar Türk milletini gerçekten tanımıyorlar. Bizim ayrı gayrı olmamız için hiçbir sebep yok. Elbette milli manevi konularda bu tür konularda her zaman bir araya gelmesini biliyoruz ve inşallah bu bir araya gelmenin de olumlu sonucu görevimiz bittiği zaman ortaya koyacağımız eserlerle ifade etmiş, ispat etmiş olacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Ardından Memduh Büyükkılıç da Yavaş'ı tebrik ederek birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı.

AKP'Lİ İSİMLE UZLAŞIYA GİDİLDİ

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uzlaşıya gidilmesi sonucunda seçimlere tek aday olarak girecek olan Yavaş, açılış konuşmasında uzlaşı sağlanmasının polemik haline getirilmesine tepki göstermişti.

Yavaş, seçim öncesi şöyle konuşmuştu:

"Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu günden bu yana yalnızca belediyeleri bir araya getiren bir yapı değil; Türkiye’nin tarihî kentlerine, kültürel mirasına ve ortak hafızasına sahip çıkan güçlü bir dayanışma zemini olmuştur. Bu Birliğin en önemli özelliği, siyaset üstü bir anlayışla hareket etmesidir. Çünkü kültürel miras hepimizin ortak emanetidir. Bu mirasa sahip çıkmak, hangi şehirden, hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de bu anlayışla, geçtiğimiz iki yıl boyunca Tarihi Kentler Birliği’nin kurumsal birikimini güçlendirmek, belediyelerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak ve Anadolu’nun tarihî kentlerine daha somut destekler sunmak için çalıştık."

"BU BİRLİKTELİĞİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

"Bugün birazdan gerçekleştireceğimiz Meclis toplantımızda önce Divanımızı oluşturacağız. Ardından Genel Sekreterimiz Oktay Bey, iki yıllık görev süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşacak. Devamında Birliğimizin seçim sürecini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seçim sürecine de yine Tarihi Kentler Birliği’nin ruhuna yakışır bir birliktelikle hazırlanmış olmaktan mutluluk duyuyorum.

Dün liste oluşturma konusunda bir uzlaşma yaptığımız kamuoyuna duyuruldu. Akşam televizyonlarda çeşitli yorumlar izledik. İnsan bazen hayret ediyor. Neden derseniz Cenabıallah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Herkes aynı şeyi düşünseydi bir robot gibi hepimizi aynı şekilde yaratırdı. Dolayısıyla farklı fikirler elbette olacak. Farklı fikirler olacak ki insanlar birbirinden bu farklı fikirleri duyup bir araya gelmenin mutluluğunu ve doğruyu o şekilde bulacaklar. Beş parmağın beşi de birbirine benzemiyor. Her birinin görevi ayrı. Bu beş parmak kucaklamaya da yarar, yumruk atmaya da yarar. Ama Türk milleti şunu biliyor: Ortak miras konusunda veya ortak değerlerimiz konusunda her zaman Türk milleti yan yana gelmeye bir olmaya hazırdır.

Ama bir dış tehlike olduğu zamanda yine tek bir yumruk olup ortak bir şekilde bunu mukavemet etmeye de hazırdır. Biz böyle bir milletiz. Dolayısıyla hepimizin ortak mirası ve bize atalarımızdan gelen biz de bundan sonra torunlarımıza ve onların torunlarına miras olarak aktaracağımız bu kültürel birikimi elbette korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor. Bundan da daha doğal bir şey yok. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etmesine bugünkü bu uzlaşma adı verilen birlikteliğin sembol olarak inşallah gelecek kuşaklara aktarılmasını temenni ediyorum."

"GELECEĞİ BİRLİKTE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Önümüzdeki dönemde de ortak akılla, dayanışmayla ve birlikte çalışma iradesiyle yol almanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerimizin ortak mutabakatıyla Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyelikleri için ortak listeler hazırlanmıştır. Bu yaklaşımın, Birliğimizin siyaset üstü kimliğini ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Tarihi Kentler Birliği’nin amacı bellidir: Kentlerimizin tarihî dokusunu korumak, kültürel mirasımızı geleceğe taşımak ve yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği zemini kurmak. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ortaklaştırarak; rekabetle değil dayanışmayla; geçmişimize sahip çıkarak geleceği birlikte kurmaya devam edeceğiz. Bu süreçte destekleriniz, katkılarınız ve yol arkadaşlığınız bizler için son derece kıymetli."

AKP'Lİ BÜYÜKKILIÇ'TAN BİRLİK VURGUSU: "DİDİŞMEDEN YOL ALMALIYIZ"

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve encümen üyeleri seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, "Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Anadolu coğrafyasının hepimiz kadrini kıymetini bilmeliyiz. Didişmeden yol almalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Tarihimize sahip çıkmalıyız" demişti.

Açılışta konuşan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş ve gelişim sürecinden bahsederek, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etmişti.

Mimar Metin Sözen’in tarihi yapıların korunması konusunda çok önemli yönlendirmeleri olduğunun altını çizen Büyükkılıç, Sözen’in yönlendirmesiyle kültür öncelikli kalkınma modeli çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Mahalle ölçeğindeki çalışmalar kent ölçeğine taşındı. Birçok şehrimizde turizm master planları yapıldı ve çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştayların nasıl planlanması gerektiği de yine Tarihi Kentler Birliği Anadolu buluşmalarıyla her yere yayılmaya çalışıldı ve bir bilinç oluştu" demişti.

BÜYÜKKILIÇ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Tarihi Kentler Birliği’nin amacının, "parti ayrımı gözetmeden belediye başkanlarının huzurlu biçimde çalışmalarını sağlamak" olduğunu, bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları kaydetmişti:

"Değişik coğrafyalardan, farklı siyasi partilerden gelen üyelerimizin Tarihi Kentler Birliği’nde adeta yerel yönetimde bir ekol oluşturduğunu görmekten keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Tarihi Kentler Birliği için yerel yönetimdeki her seçimi yenilenme ve fırsat olarak görmek önemlidir. Gerek mahalli seçimler gerekse yapılan çalışmalar adına bir yenilenme. Burada herkes geliyor, bir şeyler konuşuyor, değerlendirme yapıyor, fikrini söylüyor ve kendimizi geliştirerek böylece yol almış oluyoruz.

Elbette Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi dokunun büyük ağırlığı kendilerinde olduğu için bu alanlarda çalışmalar yapıyor. Ama bizlerin de buna katkı sağlayıp yerel yönetimler olarak gerekirse bu yöntemlerin içerisinde yer almayı önemseyerek yol almamız gerektiği konusunda hepimizin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine de elbette inanıyoruz. Dün değerli başkanımızın yapılan proje çalışmalarıyla ilgili olarak her bölgeden mutlaka eser restorasyonu ve proje çalışmalarına destek verilmesi yönündeki iyi niyetini de burada takdirle ifade etmek istiyorum.

Tarihi Kentler Birliği ülkemizde aslında devrim niteliğinde işler başarıyor. Belki bizler bunun farkında değiliz ama şehirlerimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Bunların en güzel örneklerinden biri aslında Beypazarı. Başkanımız, ilçe belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri büyükşehir bağlamında gündeme getirdi. İşte yeni yeni güzel ilçeler, yeni yeni güzel şehirler ortaya çıkıyor. Tarih olmadan, kültür olmadan, bu eserleri korumadan, kimliğimizi korumadan yol alamayız. 'Avrupa şehri olduk' demek yetmez.

Avrupalı, Avrupa şehrinin en iyisini belki Avrupa’da görür. Ama tarihi dokuyu içeren şehirler Anadolu coğrafyasında var. Anadolu coğrafyasının hepimiz kadrini kıymetini bilmeliyiz. Didişmeden yol almalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Tarihimize sahip çıkmalıyız diye de buradan paylaşmak istiyorum. Kendimizi tekrar etmek elbette hepimiz için bir tehdittir. Demek ki kendimizi, anlayışımızı günün koşullarına uygun olarak yenilemek mecburiyetindeyiz. Yoksa herhalde geri kalırız, dünde kalırız. Bugünü bile zor yaşarız. Geleceğe zaten hiç kimseyi hazırlayamayız. Çünkü bu tarih bizim ama bizim olmakla birlikte gençlerimizin, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği."

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Havza ve bölge ölçeğinde çalışmaların yapılması, tarihi yapıların afet direncinin raporlandırılması, modern kentlerde sanatçıların yetişebileceği ortamların yaratılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mevzuat değişikliği konusunda ortak çalışma yapılması önerilerini yapan Büyükkılıç, "Rahmetli hemşehrimiz dedem derdi ki: 'Yakınmak yok, yekinmek var.' Ağlamayacağız, kendimizi ifade edeceğiz ve kurumlarla iş birliğine girmek suretiyle sorunlarımızı aşacağız. Çünkü bu sorunlarımız kişisel değil. Bu sorunlar şehirlerimizin, bu sorunlar ülkemizin sorunları. Bunu ortak akılla çözeceğimize ben inanıyorum" demişti.