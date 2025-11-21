Son dakika... MHP, İmralı ziyareti için Feti Yıldız'ı görevlendirdi: 'MHP adına gideceğim...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası başlatılan komisyon sürecinde bugün kritik viraj geçilecek.

Saat 14.00'te hangi partinin ne karar verdiği öğrenilecek. Komisyon kararına dakikalar kala MHP'den kritik bir açıklama geldi.

MHP, İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdi.

YILDIZ: "AÇIK OYLAMA YAPILMALI"

Süreç komisyonu toplantısı öncesi konuşan Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi.

Yıldız, "Yarım asırlık problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemli bizim için. Ama olmazsa da elbette gideriz" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız şöyle konuştu:

“CHP’nin kendi takdirleri, biz katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye’nin en köklü partisi. Her partiden bir milletvekili olur. MHP adına ben gideceğim.”

KARAR NASIL ALINACAK?

Komisyon toplantısı öncesinde AKP ve CHP dün kendi içinde değerlendirme toplantıları düzenledi. AKP, oylama yapılması durumunda olumlu oy kullanacağını duyururken, CHP ise İmralı'ya gitmeyeceğini açıkladı.

DEM Parti ise sürece dahil olunması gerektiğini vurgulayarak partilere çağrıda bulundu. Bahçeli’nin çağrısı ve DEM Parti’nin açıklamalarıyla birlikte siyaset cephesi gün boyu İmralı gündemine kilitlendi.

Ziyaret konusunda oylama yapılıp yapılmayacağı ve karar için hangi çoğunluğun aranacağı da bugün netleşecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yaptığı değerlendirmede 51 üyeli komisyonda kararın salt çoğunlukla (26 oy) alınabileceğini belirtti.

Buna karşın AKP başta olmak üzere bazı komisyon üyeleri, bu konuda oylamaya dahi gerek olmadığını ifade ediyor. Komisyonun bugün alacağı karar, süreçte yeni bir aşamanın kapısını aralayacak.