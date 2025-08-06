Son Dakika... Murat Çalık'a yeniden cezaevi yolu! Adli Tıp kararı bekleniyor

Adli Tıp Kurumu’nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılan ve kemik iliği biyopsisi alınan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderilecek.

Kaybettiği kiloları geri kazanması için takviye gıda desteği yapılan ve steril ortamda kalan Çalık’ın saat 15.00-16.00 sıralarında cezaevine sevk edileceğini belirten Avukat Melih Koçhan, “Sağlık raporu çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz. Sağlık durumu hakkında geçmişte geçirdiği hastalıkları ön plana koyarak bir rapor gönderdiler. Şu an buradaki işlemler bitti. Adli Tıp artık bir karar verecek" dedi.