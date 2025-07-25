Son dakika... ÖSYM duyurdu: ALES/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 6 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor.

https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adayların bu sınavdan elde ettikleri puanlar, yalnızca lisansüstü program başvurularında değil; aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda da geçerli olacak.

Bu nedenle ALES puanı, akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor.