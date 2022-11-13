Son dakika... Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! RTÜK 'yayın yasağı' kararı aldı
Son dakika... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Taksim'deki patlama hakkında yayın yasağı kararı aldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama hakkında yayın yasağı kararı aldı.
RTÜK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uymaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede;
Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,
Olayın aydınlatılması, şüphelilere yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir.
Tüm medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur."
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