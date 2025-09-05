Son dakika... YSK'den CHP'ye 1 kabul, 1 ret: İlçe kongreleri devam edecek, il yönetimi kayyumda kalacak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ye taşımıştı.

YSK, CHP’nin başvurusunu bugün gündemine aldı. Kurul’un gündeminde başka başvuruların da bulunduğu öğrenildi.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

YSK'nin toplantısı 2 saat sürdü ve 16.40 civarında sona erdi. Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

YSK'DEN 1 KABUL, 1 RET

YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak YSK Başkanı Yener, İstanbul İl Yönetimi'nin kayyumda kalacağını açıkladı.

Yener, CHP'nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini duyurup "Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP BAŞVURUDA NE İSTEMİŞTİ?

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.