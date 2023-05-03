Son Dakika...Meral Akşener: Gerçekten sıyrık durumdalar

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:03

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı’nda yurttaşlara seslendi.

İYİ Parti lideri Akşener’den önce kürsüye Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş’ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

3 Mayıs Türkçülük Bayramınızı kutluyorum. Yine Bursa’nın fakir bir mahallesinde doğup, ailesinin bük emeklerle okutup, Ankara’ya gönderdiği, menfur bir cinayete Sinan Ateş’i de saygıyla anıyorum. Umuyorum ki, başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere diğer 4 genel başkanın hepsinin verdiği söz şudur. Bu cinayetin faillerinin yakalanıp tamamının cezalarını çekmeleridir.

Adalet anlayışımız maalesef, üstünlerin hukuku haline geldi. İnşallah hep beraber, "hak, hukuk, adalet" diyoruz.

Yabancılara ev satıldığı için ev fiyatları artmış, fiyatlar indirilemiyor. İki ayda bir bakan değiştiriyorsunuz hiçbirisi çare etmiyor.

Anketler yükseldikçe sesler yükselmeye başladı. Bir sürü iftira, Ankara'da yaşadık gördük. Bir tane bakan, seçim güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen, "14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse, bu Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir" dedi.

Ömer Çelik de şunu söyledi: ''Muhalefetin tek amacı var Erdoğan'ı yenmek.'' E evet, o yüzden seçime girdik. Yapamadıklarınızı yapmak için iktidara talibiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Seçime herkes girebilir ama kazanmaları yasak.

Bu kadar seçimi ilk turda kazanması büyük ihtimal olan bir topluluğa şunu söylüyorlar, "Biz iftira atalım onlar kendilerini savunsun.

16 milyar parayı Ankapark gibi ucube bir projeye gömdüler. Ankara'ya girişte kapılar var, ne işe yaradığı belli değil, 235 milyon lira. Ankara'nın asli sorunları dururken, oralara para yatırdılar.

İşin acı tarafı şu, bunlar muhafazakar kitleye 'çalıyor ama çalışıyor'u kabul ettiler. Maalesef bu mazur görülür hale geldi. İnancımıza göre af olmayacak tek günah kul hakkı değil midir?

Maalesef dini siyasete alet edince, insanların gözü kör oluyor. Aynı bakan, adı yolsuzlukla anılmış birisini, şampanyayı devirmiş, gözler bayılmış, tek kelime ettiğini duydunuz mu ona. Aynı kelimeye başka partiden biri deseydi Allah bilir başına ne gelirdi.

İlk ay 50 milyon lira açık verecekleri belediyeden, geçmiş dönemin borcunu faiziyle ödedik. Bitmedi. Uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Dünya Başkent Belediyeleri Ödülü'nü bize verdiler. Şimdi de üç koyunu güdemezler diyorlar. Demek ki üç koyun güdemezler diye bir şey yok.

Son ayda yapılan bütün iyileştirmelere rağmen düzelen hiçbir şey yok. Dolarda çift taraflı kur. Bunlar konuşulmasın diye "PKK PKK PKK". AK Parti'ye gönül vermiş fanatiklerde de bir şey var. Bir şey söylüyorsun, "Sus lan FETÖ'cü" diyor.

Esad'la zamanında görüşülseydi de ülkemize bu kadar mülteci gelmeseydi iyi değil miydi?

10 parmaklarında 10 çamur, sağa sola sürüyorlar.

İktidar çaresiz kaldığı zaman hep bu tür durumlara başvuruyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediği zaman iftira, iftira, iftira.

"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI EMEKLİ EDECEĞİZ"

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bütün hayatımı Bursa'da yaşadıklarımı şekillendirdi. Bir de ben Atatürk'ün hemşerisiyim. Çok uzatmadan, kitabın orta yerinden bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum.

Şimdi, Sinan Ateş'in kardeşleri, ablaları, büyükleri... Bursa, bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli ama uçan kuşu bilen bilümum teröristlerin ayakkabı numaralarını bile bilen Erdoğan, nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini bulamıyorsun? İşte bunun adı, "Artık iktidardan gidiyor olmaktır"

Öyle olduğu için bu kadar kabalar, bu kadar hakaret ederek yol yürüyorlar. 14 Mayıs akşamı, helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz, Kılıçdaroğlu'nu da makamına oturtacağız. Ben de başbakan olacağım. Helal oylarınızla partimizi 1. parti çıkaracaksınız.

Sinan Ateş'in katilleri hesap vermezse namerdim, şerefsizim. Muhsin Başkanın da kanı yerde kaldı. O suikast ne oldu bitti, kimse ne olduğunu anlayamadı. Muhsin Başkan içimizde bir yara, Sinan da çok taze bir yara.

Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor. Seçime gidiyoruz seçime. Bursa'ya gençlerimiz için neler planladığımızı, kovulan doktorlar için, öğretmenler için ne yapacağımızı, tarımı, sanayiyi, Suriyelileri söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve beni Gabar'a gömüyordu. Mezar kazarken, petrol bulmuş... Şimdi yakın zamanda Gabar'da, petrol bulundu ya, şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma. İnşallah orada da bir petrol bulunur, mezar kazma esnasında Türkiye kazanır.

Yav arkadaş kafayı mı yedin sen bizim belimizde silah mı var darbe yapacağız. Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz’da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı olarak bu devleti, köprüden ve sokaktan toplayıp getirdi. Şehit olma uğruna, gazi olma uğruna bedelini ödedi. Bir de onlara darbeci mi diyorsun? Senin canını onlar kurtardı be!

SOYLU'NUN 'EŞCİNSEL EVLİLİK' İDDİALARI

Bir arkadaş daha var, erkeklerin evlenmesine takmış. Sonra erkekler ve hayvanlar dedi.. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Gerçekten sıyrık durumdalar. Bir tanesi yaşını başını almış bir arkadaş, daha istiklal marşını kağıttan okuyamadı. O da bizi işgalci yapmış. Kendisi neymiş? Yahu onlar da İstiklal mücadelesi veren yiğitlermiş. Böyle bir şey olur mu ya?

Biz seçime gidiyoruz, seçime. Mesela sen tarım için, gençler, atanamamış öğretmenler için ne düşünüyorsun? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Hemen bir ay içinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köylerde okulları yeniden açacağız.

"SURİYE İLE DURUP DURURKEN NEDNE KAVGA ETTİK"

Biz Suriye ile durup dururken neden kavga ettik? Karşılığı 6, 8, 10 milyon Suriyeli, miktarını da kimse bilmiyor. Suriyeliler şehirlerimize geldi, Esad, yerinde duruyor. Bu işten karımız ne oldu? Biz iktidara gelir gelmez, 2 yıl içinde bilimum sığınmacıları geri göndereceğiz

Bir tane jeliboncu. Niye bu adam dinozora takık. Ankapark diye bi park yapmış adam her yer dinozor. Harcadığı para ne biliyor musunuz? 16 milyar lira. Üç kişinin cebine girmiş.

16 milyar lira ile Ankara’da Bursa’da Türkiye’de neler yapılabilirdi?

Benim sağ elimde Gaffar Okan'ın katiller yok, senin sağ elinde Recep Bey, Gaffar Okan'ın katilleri var. Sol elinde PKK var.

Bebek katilinin kardeşine bizim Mehmet diyen bir cumhurbaşkanı var. Ben önceden üzülüyordum, şimdi üzülmüyorum. Tarzan zorda. 14-15 Mayıs'ta emekli ediliyor.