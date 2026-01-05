Son seçim anketinden kritik sonuç: Çözüm süreci sonrası MHP'ye şok!

Gündemar Araştırma, son anketinde "Bu pazar bir milletvekili seçimi yapılsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Verilere göre CHP yüzde 34,30 oy oranıyla birinci parti konumunda. AKP'nin oy oranı ise yüzde 29,72.

Anketlerini değerlendiren Gündemar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat ise konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündemar Araştırma’nın 20–26 Aralık 2025 tarihleri arasında 60 ilde, 2 bin 365 kişiyle gerçekleştirdiği son ankete göre, bu pazar bir milletvekili seçimi yapılsa CHP yüzde 34,30 oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 29,72 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette DEM Parti yüzde 9,24, Zafer Partisi yüzde 5,36, İYİ Parti yüzde 5,07, Anahtar Parti yüzde 4,81 oranında destek aldı.

MHP’DE KRİTİK DÜŞÜŞ

Anketin önemli sonuçlarından birisi de MHP’nin oyunun yüzde 4,38’e kadar gerilemesiydi. MHP’yi, yüzde 4,03 ile Yeniden Refah Partisi (YRP) takip etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1,07 olarak ölçüldü.

CHP’DE DÜŞÜŞ, AKP’DE ARTIŞ

Gündemar Araştırma’nın bir önceki seçim anketine göre CHP oyunu yüzde 1,61 düşürmüş, AKP ise 1,22 artırmış durumda.

Sonuçlara göre CHP ile AKP arasındaki fark yaklaşık 5 puan olurken, DEM Parti’nin de oyunu yükseltmiş görünmesi dikkat çekti.

PROF. DR. BOLAT: SİYASİ TIKANMA YAŞANIYOR

Milletvekilliği seçimi sorusuna çıkan bu yanıtlara ilişkin konuşan Gündemar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat “Haziran 2025’den bu yana ortaya çıkan araştırma sonuçları iktidar ve muhalefet blokları arasında sert düşüşler ve yükselişler yaşanmadığını, Türkiye’de milletvekili seçimlerine yönelik iktidar ve muhalefet açısından ciddi üstünlük sağlanamadığı için yeni bir siyasal denge oluştu” dedi. İktidar bloğunun oy tabanında hızlı bir çözülmeden daha çok yatay bir sıkışma olduğunu vurgulayan Bolat, “İktidarın hâlâ güçlü bir çekirdek seçmen desteği olduğu görülüyor ancak bu desteğin çevresinde yeni halkalar oluşturmakta zorlandığı da ortada, çünkü seçmen iktidarı ‘krizi yöneten ama çözemeyen’ bir aktör olarak algılıyor. AK Parti’nin bu süreçte belirli bir bant içinde kalmayı başarmasının arka planında ise seçmen nezdinde iktidara yönelik değerlendirmenin istikrar değil alışkanlık temelli bir bağlılık üzerinden sürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

CHP İÇİN DURUM NASIL?

CHP’nin içinde bulunduğu durumu ise “ani sıçramalardan çok istikrarlı bir üst bant yerleşmesi” olarak yorumlayan Prof. Dr. Bolat, Ancak bu üstünlük, güçlü bir toplumsal mobilizasyon dalgasından ziyade, iktidara yönelik yorgunluk, memnuniyetsiz ve negatif motivasyondan beslenmektedir. Seçmen, muhalefeti mevcut iktidarın alternatifi olarak görmekte; ancak bu alternatifi geleceği net biçimde tanımlayan, güçlü ve kapsayıcı bir yönetim hikâyesiyle özdeşleştirmemektedir” diye konuştu. Bu nedenle muhalefetin üstünlüğünün nicel olarak görünür olduğunu belirten Bolat, ancak bu hattın aynı zamanda duygusal ve programatik olarak kırılgan olduğuna dikkat çekti.

6 AYLIK DİLİMİN EN ÖNE ÇIKANI ‘KARARSIZ’ OYLARI

Haziran-Aralık 2025 arasında yaptıkları araştırmalarının bir diğer önemli sonucunun da “kararsız ve protesto oyların yüksekliğini koruması” olduğuna atıf yapan Tamer Bolat, “Bu seçmen grubu, hem iktidarın söylemlerine hem de muhalefetin vaatlerine mesafeli duruyor; kararını son ana kadar erteleyen bir profil çiziyor” dedi. Bu durumun milletvekili seçimlerinde sonucu belirleyecek dinamiğin klasik blok dengelerinden çok, son dönemde kurulacak güven ilişkileri olacağını gösterdiğine işaret eden Bolat, “Kararsız seçmen ideolojik değil; ekonomik rahatlama, adalet duygusu ve yönetimde öngörülebilirlik gibi somut göstergelere tepki vermektedir” şeklinde konuştu.

‘İKTİDAR HENÜZ KAYBETMİYOR, MUHALEFET HENÜZ KAZANMIYOR’

Gündemar’ın elde ettiği Haziran-Aralık verilerinin, bu kitlenin yöneliminin hâlâ açık olduğunu ve seçim sonucunu tek başına değiştirebilecek büyüklükte kaldığını ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Bolat, “Haziran-Aralık 2025 Türkiye Gündemi bulguları birlikte okunduğunda, iktidarın henüz kaybetmediği, muhalefetin de henüz güçlü bir biçimde kazanmadığı görülüyor” değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU-ERDOĞAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yine 20-26 Aralık 2025 tarihlerinde, 60 ilde ve 2 bin 365 kişiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde ise yurttaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” diye soruldu. Buna göre CHP’nin Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ikinci turda yaklaşık yüzde 16’lık bir fark ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre İmamoğlu yüzde 58,13 ile ipi göğüslerken, Erdoğan yüzde 41,87’de kalıyor.

MANSUR YAVAŞ MAKASI DAHA DA AÇIYOR

Aynı soru CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de soruldu. Gündemar’ın Yavaş-Erdoğan karşılaştırmasına göre, Yavaş Erdoğan’a ikinci turda yaklaşık yüzde 26 fark atıyor. Yavaş ile Erdoğan’ın ikinci tura kaldığı bir tabloda, ankete göre Mansur Yavaş yüzde 63,17 ile seçimi kazanırken, Erdoğan’ın oyu yüzde 36,83’e düşüyor.