Şubat ayı anketinde çarpıcı sonuçlar: CHP birinciliğini koruyor mu?

PİAR Araştırma şubat ayı seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Yapılan anket sonuçlarına göre CHP 2024 yerel seçimlerinden bu yana birinci parti olma konumunu koruyor.

CHP'li belediyelere ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan tüm operasyonlar sonrası CHP, çok sayıda ankette birinci parti olarak çıkmıştı. PİAR Araştırma'nın son yaptığı şubat ayı anketinde de sonuç değişmedi.

Şirketin Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, bu pazar genel seçim yapılması ihtimalince CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.

02-05 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2.260 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle anket yapıldı. Kararsızların dağıtılmasından sonra birinci parti CHP ikinci AKP oldu.

MHP yüzde 9,0 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü, İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci, Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı ve YRP yüzde 2.7 ike yedinci sırada yer aldı.

MESUT ÖZARSLAN'IN İSTİFASI VE SONRASINDA YAŞANANLARIN ETKİSİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan ile yaşadığı polemik gündem olmuştu. Söz konusu olayın anketlere etkisi olabileceği konusu tartışılıyordu.

PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Tele2'ye bağlanarak konunun anketlere etkisine ilişkin görüş sundu. Atalay, Özel ile CHP'den istifa eden Keçiören belediye başkanı Mesut Özarslan arasındaki mesajların sızdırılmasından pişman olunduğunu öne sürdü.

''BU KADAR DESTEK GELECEĞİ BEKLENMİYORDU''

Atalay, ''Amaç Özel'i hedef göstermekti ancak CHP'den Özel'e bu kadar desteğin geleceği beklenmiyordu'' ifadelerini kullandı.