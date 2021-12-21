Süleyman Soylu'dan yine 'casusluk' iddiası: Yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor, herşeyi yapıyor

21 Aralık 2021 Salı, 13:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı. Konuşmasında, terörle mücadele gündemine ilişkin mesajlar veren Soylu, PKK'nin Türkiye içerisinde bitme noktasına gelirken, YPG'nin ise sınırda terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunduğunu belirtip "Buna izin vermedik ve vermeyiz. Bir şekilde bu örgüt, batılı ülkelerle açıktan iş birliği yapıyor. Ben Avrupalı olsam, mensup olduğum ülkeden terör örgütlerine vermiş olduğu destek nedeniyle utanır ve hesabını sorarım. Bir tarafta ihanet, kan, gözyaşı, hayatını kaybeden çocuklar ve yerinden edilen insanlar var. Diğer tarafta onların üzerinden hesap yapıp ülke kuranlar var. Bütün bunlar elbette bölgede istikrarsızlığa sebep olabiliyor. Siz bir yardım derneği kursanız, 10 bin lira yardım bulamazsınız. Bu örgütlere batıdan milyonlarca dolar para, TIR'larla silah geliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları, bu örgütlere katılıyorlar. Kimisi ölüyor, kimisi sınırımızdan geçerken yakalanıyorlar" dedi.

'CASUSLUK' İDDİASI: YÜZLERCE İNSANI ÇALIŞTIRIYOR

Terör örgütlerini destekleyen ülkelerin Türkiye içinde iş birlikçilerinin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, herkese hakaret eden, iftira atan şaklabanlar var. Üzerine elbise alamayacak parası olmayan adam, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Kendi SGK'sını ödeyebilecek kabiliyeti olmayan kişi, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük ülkesi denilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla, ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Darbelerle, ekonomik saldırılarla, Türkiye'de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Çok zorlandıklarında iş dünyası derneklerinden destek almaları çok zor değil. Düğmeye basıp onları harekete geçirme kabiliyetleri elbette ki söz konusudur. Dışarıdakileri anlıyorum; Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar. Ancak içeridekilerin hıncının ne olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Hainliğin bile kendine ait bir karakteri vardır. Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. Amerikan Büyükelçisiyle 5 defa oturacaksın, bunu matah olarak servis edeceksin; yazıklar olsun. Sonra da 'siyasetçiyim' diye gezeceksin. Cumhuriyetin birinci asrı bize emanet edildi. Bu iş, elin oğluyla el tutarak olmaz. Bu iş büyükelçilere, dış dünyaya Türkiye'yi şikayet ederek olmaz" diye konuştu.

"ELBETTE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaşananları hatırlatan Bakan Soylu, "Tarihin en büyük terör kuşatmasıyla karşı karşıyayız. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bir tek muhalefet partisinin terör örgütleri ile ilgili tek bir cümle söylemediği, Türkiye'nin terörle mücadelesine tek bir atıfta bulunmadığı bir tabloyu yaşadık. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıp, TBMM'ye kapağı attıktan sonra o sıralardan bize hakaret edenler, iftira atanlara ve bu kahraman teşkilata iftira atanlara rast geldik. Demokrasiyi, milli iradeyi, suçu saklama merkezi haline getirmeye çalışanlara elbette müsaade etmeyeceğiz. Demokrasi de müsaade etmez. Böyle bir şey kabul edilmez ve siyasetin de demokrasinin de milli iradenin de masumiyetine zarar getirir" ifadelerini kullandı.



