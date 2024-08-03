Tahliye talebine savcılıktan ret

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

İki sanığının firari olduğu ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında geçtiğimiz gün yeni bilirkişi raporu tamamlandı. İlk raporda asli kusurlu gösterilen kişilerin kusursuz gösterildiği ikinci bilirkişi raporu sonrası sanıkların yaptığı tahliye başvurusu savcılık tarafından reddedildi. Savcılık kararına “İki rapor arasında esaslı farklılık ve çelişkiler olması”nı gerekçe gösterirken, teknik bir üniversiteden çelişkileri giderecek yeni bir rapor alınması mütalasında bulundu.

‘BU BİNADA ONLAR OTURSUN’

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Nurgül Göksu, “Son çıkan bilirkişi raporuna göre kolon, döşeme, perde beton kesmek yıkıma sebep olmuyormuş. Bu raporu hazırlayanlar böyle bir binada otururlar mıydı?” dedi. Tahliye talebi reddedilen tutuklu sanık fenni mesul Mehmet Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz ise şunları söyledi: “Tekin kendisine yönelik suçlamaları mahkemede belgeleri ile çürütmüştür. Asıl suçluların ortaya çıkması konusunda da önemli bir katkı sağlamıştı. Öyle ki kayıp yakınları bile Tekin’i mahkemede alkışlamıştı. Olan yine bize oldu."