Tarih belli oldu: YENİ Parti Genel Merkezi resmen açılıyor

YENİ Parti’nin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkezinde tadilat çalışmaları tamamlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Pazar günü, kurmaylar ve personel yeni genel merkeze taşınacak.

31 AĞUSTOS'TA TOPLANTI MESAİSİ

YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos günü Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek.

Parti Meclisi toplantısının açılışı basına açık olarak gerçekleştirilecek, Özel PM’nin açış konuşmasını yapacak.

Dört katlı genel merkezin en üst katında parti personeli çalışacak. Genel başkanlık makamının bulunduğu üçüncü katta, MYK toplantı salonu da yer alacak.

Bir ve ikinci katlarda MYK üyeleri için 16 odanın bulunduğu genel merkezin lobisinde, basının çalışması için ayrılan bir alan ve basın toplantı salonu bulunacak. Eksi birinci katta PM toplantı salonu ve eksi ikinci katta ise yemekhane yer alacak.