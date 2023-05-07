Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı
Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, “Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Çok yazık. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara ‘dur’ deme zamanı. Tekrar ‘birlik’ olma zamanı” dedi.
Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, bugün Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarkan’ın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara ‘dur’ deme zamanı. Tekrar ‘birlik’ olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle.”
Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar.— Tarkan (@tarkan) May 7, 2023
Yaralananlara acil şifalar dilerim.
Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde.
Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde.
Çok yazık…
Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur”…
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