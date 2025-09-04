Tartışmalı hutbeler, lüks makam aracı, yurtdışı gezileri... Ali Erbaş dönemi sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2017’de atandığı başkanlık koltuğunda geçen sürede lüks makam araçları ve yurtdışı gezileri nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

Erbaş'ın görevi boyunca Anıtkabir'e gitmemesi, Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti ve açılış törenlerindeki görünürlüğü de tartışmaya yol açtı. Muhalefet milletvekilleri; Erbaş'ın eşi ve yakınlarının yurtdışı ziyaretleri ve atamalarıyla ilgili Meclise soru önergeleri verdi.

Erbaş, 1961'de Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde tamamlayan Erbaş, sırasıyla Sakarya İmam-Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yapan Erbaş, 1993'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Fransa'da akademik çalışmalarını sürdüren Erbaş, 1998’de doçent, 2004’te profesör oldu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı ve dekanlık yapan Erbaş, 2011'de Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 8 Haziran 2017'de Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, 17 Eylül'de de Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.



Görevi süresince kendisinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birçok faaliyeti nedeniyle eleştirilen Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül'de sona erecek.

KADİR MISIROĞLU'NU ZİYARETİNE BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Erbaş, Osmanlı ve hilafet yanlısı olduğunu dile getiren ve cumhuriyete yönelik eleştirilerde bulunan "tarihçi" Kadir Mısıroğlu'na 2018'de "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu, çeşitli hediyeler verdi. Erbaş'ın bu ziyareti bazı kesimlerin tepkisini çekti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada Erbaş'ın "tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti"nde bulunduğu savunuldu.

Muhalif siyasetçiler Erbaş'ın ziyaretine ilişkin tepkilerini dile getirdi. Ancak en dikkat çekicisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, partisinin TBMM Grup Toplantısında geldi:



"Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e hakaret eden, Yunan'a övgüler düzen fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Kimin kime gideceğiyle ilgilenmiyoruz. Anlayamadığımız husus fesli provokatörü ziyaret tarihidir. Bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günlerin suyu mu çıktı? Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da ulu orta yapmak bu kişiye arka çıkmak değil midir? Ne istiyorsunuz cumhuriyetten, Atatürk'ten? Diyanet İşleri Başkanı'nın erdemli davranması ve gereğini derhal yapması temennimdir."

AÇILIŞ TÖRENLERİNDE BOY GÖSTERDİ

Erbaş, göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı çeşitli açılış törenlerinde hazır bulunmaya ve dualar etmeye başladı.

Yargıtayın yeni hizmet binasının açılışı için 2021'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında dönemin Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, diğer yanında Erbaş bulunuyordu. Hizmet binası ve yeni adli yılın açılışında Erbaş'ın dua etmesi, bazı çevrelerce “yargının tarafsızlığı/laiklik” kapsamında tartışıldı.

Ayasofya’nın 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020’de ibadete açılışında da Erbaş'ın kılıçla minbere çıkarak hutbe okuması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Erbaş, bu tartışmalara ''İstanbul fethedildiğinde Ayasofya'daki ilk Cuma hutbesi de kılıçla okunmuş ve 481 yıl böyle devam etmiştir. Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır'' yanıtını vermişti.

ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nin açılışında da Erbaş hazır bulunuyordu.

HUTBELERDE AYRIŞTIRICI İFADELER

Erbaş, 24 Nisan 2020’deki cuma hutbesinde "Ey insanlar; İslam eşcinselliği lanetliyor" dedi. Bu söz üzerine İnsan Hakları Derneği ve bazı barolar Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Ağustos 2025 tarihinde camilerde okunan hutbesinde ise "Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” denildi. Bu ifadeler de başta kadınlar olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisini çekti.

"AUDİ'Yİ ÇOK GÖRDÜLER"

Erbaş, başkanlığını yaptığı görev boyunca başta makam araçları olmak üzere harcamalarıyla da gündeme geldi.



Milyonlarca hanenin açlık sınırının altında gelir elde ettiği ve Diyanetin hutbelerinde yurttaşlara israftan kaçınılmasını öğütlediği Türkiye'de, makam aracı nedeniyle eleştirilen Erbaş kendisini, "Bin müftü, 400 civarında makam aracı var. Bizim merkezde 16 araç var. Biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanına çok gördüler" sözleriyle savundu.

DÜNYA ETRAFINDA "13 TUR" KADAR SEYAHAT

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması talepli soru önergesinde, "bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanetin 2018'den itibaren bastırdığı takvimler için 282 milyon liranın üzerinde harcama yaptığına" işaret etti.

Erbaş, görevi süresince ABD'den Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Gana'ya onlarca ülkeye yüzden fazla ziyarette bulundu. Erbaş'ın, "dünya etrafında 13 tur" olacak kadar seyahat ettiği dile getirildi. "15 günde 3 ülkeye gittiği" yönünde haberler basında yer buldu. Bazı basın yayın kuruluşları ise yurt dışı seyahatlerini haberleştirirken Erbaş'ın gitmediği tek yerin Anıtkabir olduğuna dikkati çekti.

KAMU İMKANLARINI YAKINLARI İÇİN KULLANMAKLA ELEŞTİRİLDİ

Erbaş'ın görevi süresince başkanlık imkanlarını yakınları için kullandırdığı iddiası da zaman zaman gündemde yer buldu.

Ülkede yüz binlerce yurttaş hac için kura beklerken, Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın "mücamele" adlı özel vizeyle defalarca hacca ve ayrıca umreye gittiği bildirildi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun bir soru önergesinde, Erbaş'ın eşi ve başkanlık ekibiyle birlikte 7 günlük İskandinavya gezisine çıktığını ve geziye ilişkin sosyal medya paylaşımı yapılmaması istendiğini bildirerek, "Geziye eşi de katıldıysa masrafları Diyanet tarafından mı ödenmiştir?" sorusunu yöneltti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de Erbaş'ın "asıl mesleği ışık operatörlüğü olan yakını Enver Başar'ı başkanlık müşavirliğine, hizmet süresi yetmemesine rağmen Düzce Çilimli'de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu'nu 1. Sınıf İlçe olan Beykoz Müftülüğüne, kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun ise aynı ilçeye vaize olarak atanıp atanmadığına" ilişkin soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu soru önergelerine adeta "usulen" verdiği yanıtta iddiaları yalanlamadı.