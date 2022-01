TBMM'de gergin anlar: Bunları koruyamayan devlet olmaz

12 Ocak 2022 Çarşamba, 18:59

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri oturdukları yerden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oturumda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kalan Enes Kara'nın, yurtta karşılaştığı baskılara dayanamayarak yaşamına son vermesine ilişkink konuştu.

"BUNLARI KORUYAMAYAN DEVLET OLMAZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her gün bir trajedi, her gün bir travma. Avukat Dilara Yıldız, Raziye Oskay; 2 kadın katledildi. Enes Kara, bir kaçak öğrenci yurdunda yaşadığı zorluklara dayanamayarak intihar etti. Şimdi çocuklarını, gençlerini, kadınlarını korumak devlet olmanın gereğidir. Bunları koruyamayan devlet olmaz. TBMM'nin Türkiye'de her gün bu tarz bir trajediye, bir travmaya göz yumma lüksü ve hakkı da yoktur" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise kadın cinayetlerinin ardından yayımlanan taziye mesajlarının yeterli olmadığını belirterek, "Mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyor. Artık bu olumsuzluklar kabusa dönmüş vaziyette. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehirlerde kangrene dönmüş yurt sorununu mutlak suretle çözecek adımlar atmayı becerebilmelidir" ifadesini kullandı.

TTB'Yİ HEDEF ALDI

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer söz alarak, Türk Tabipleri Birliği’nin TURKOVAC aşısına yönelik iddialarına tepki gösterdi. Tamer, "Türk Tabipleri Birliği ne olduğu belli olmayan bir kurum. Ben onu kabul etmiyorum doktor olarak. Kalkmış, eleştirmeye kalkıyor. Ona da en iyi cevabı, gerekli cevabı Hacettepe Üniversitesinin hocalarından Prof. Dr. Serhat Ünal verdi. Bakın, Almanya, Alman gazeteleri Türk Tabipleri Birliğini örnek göstererek TURKOVAC'ı kötülemeye çalışıyor" dedi.

AKP'li Tamer, bu sırada CHP sıralarına dönerek, "Hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun. Her zaman karşımızdasınız; onun için 'yanımızda olun' diyorum. Ne yaparsanız yapın ne getirirseniz getirin sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz diyorum" diye konuştu.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li Tamer'in sözlerine tepki göstererek, "Şimdi burada, siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine AKP'li milletvekilleri Engin Altay’a 'edepsiz sensin' diyerek karşılık verdi. Ardından bazı AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

AKP'Lİ TAMER: “SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI”



Bir süre sonra tansiyonun düşmesi ile oturum yeniden başladı. Söz alan AKP’li Tamer, yanlış anlaşıldığını belirterek, “Biraz önce yapmış olduğum konuşmada özellikle Alman medyasında çıkan haberlerle irtibatlı olarak millî aşımız olan Turkovac'la ilgili sözlerim herhâlde yanlış anlaşıldı çünkü hiçbir siyasi partiyi burada kastetmedim. Millî bir aşıdır, millî aşımızı hep beraber en iyi şekilde temsil edeceğimizi de biliyorum. Dolayısıyla bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Hiçbir siyasi partiyi ben kastetmedim, sadece Alman medyasının yapmış olduğu açıklamayı burada ifade etmek istedim” diye konuştu.

Engin Altay da şunları söyledi:

“Sayın Tamer'in, konuşmasında, ellerini CHP sıralarına yöneltip, Almanya'yla bizi bir tutup, Turkovac'a karşıymışız, Turkovac'ı sabote etmişiz algısı yapması hoş değil; onun için de dedim ki: ‘Bu konuşma siyasi etik ve edebe sığmaz.’ ‘Siyasi.’ Burada da ne demek istediğim çok açıktır. Hâl böyleyken AK Parti Grubu’nun celallenmesini anlamış değilim, önce onu bir söyleyeyim. Ama tekrar şunu söyleyeyim: Allah, yakışan iftiradan saklasın! Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda, Türk bilim, sağlık insanlarının bu büyük başarısıyla ilgili Engin Özkoç'un, benim tweetlerim var ya, destek tweetlerimiz var, beyanatlarımız var; bunun böyle algılanmasını, böyle bilinmesini isteriz.”

Tartışma, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.