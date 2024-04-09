Tek aday, çifte zafer

Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:20

Güncelleme: 09.04.2024 - 18:31

Ankara Etimesgut’a bağlı Yeni Bağlıca Mahallesi’nde üç yıl önce ara seçimde muhtar seçilen Ziraat Mühendisi Remziye Dilek Tuç Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olduğu muhtarlık seçimlerini kazandı. Aynı zamanda CHP Etimesgut Belediye Meclis üyesi adayı olan Aktaş, partisinin aldığı oylar sonucunda belediye meclisine de girmeye hak kazandı. Muhtarlık seçimini kazanacağından emin olduğunu dile getiren Aktaş, “Belediye başkanlığı seçimini alacağımıza inanıyordum ama belediye meclis üyeliğini beklemiyordum. 25’inci sıradan seçildim. Çifte sevinç yaşadım” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARIN GÜVENİNİ GÖRMEK İSTEDİM”

Muhtarlığı, sandıktan ikinci olarak çıkan adayın yapacağını hatırlatan Aktaş “3 yıllık muhtarlık hizmetimde insanların bana ne kadar güvendiğini görmek istedim. Mahalleli bir yandan “Bizi bırakıp gittin” siteminde bulunurken diğer yandan “Bizi daha iyi temsil edip, daha güzel hizmet edebilirsiniz” düşüncesi içerisinde” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Etimesgutlulara hizmet etmeye meclis üyesi olarak devam edeceğini ifade eden Aktaş, ilçede belediye başkanlığına seçilen CHP’li Erdal Beşikçioğlu ile çalışacağından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Aktaş, “Erdal Bey Etimesgut’ta başarılı işlere imza atacak. Erdal Bey de biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Etimesgut halkı değişimi talep etti. Erdal Başkan’ın beklentileri karşılayacağını düşünüyorum” diye konuştu.