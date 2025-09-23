Tele1'e 'KJ' soruşturması: Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu için adli kontrol talebi!

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında ekrana yansıtılan "KJ" nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında TELE1'e gelen polis ekipleri tarafından ifade vermek üzere adliyeye götürülen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 programcısı Musa Özuğurlu ve Sorumlu Müdür İhsan Demir için adli kontrol talep edildi.

3 AYRI SAVCI İFADE ALDI

Soruşturma kapsamında, Yanardağ, Özuğurlu ve Demir'in ifadeleri 3 ayrı savcı tarafından alındı.

TELE1 ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TELE1'de önceki gece yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" programı sırasında ekrana "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki bir KJ girilmesi nedeniyle kanal yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. TELE1 KJ nedeniyle özür dilemişti.

Kanaldan yapılan açıklamada "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

TELE 1'in açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"Tele1 ekranına gelen 'Türkiye'nin Yönü' programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle TELE1 hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu

Tunç, "Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.