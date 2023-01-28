Temel Karamollaoğlu: Aday, şubat ayında netleşecek

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 19:48

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 19:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Yılmaz’ın sunduğu 'Gündem Türkiye' programına konuk oldu.

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, altılı masanın adayı ile ilgili "Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KESİNLEŞTİRİLMESİ İCAP EDİYOR"

Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Bugüne kadar herkesin merak ettiği, ‘Nerede bu aday’ dedikleri konu elbette ki, şimdi gündeme geldi. Neden? Çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Bundan daha tabii bir netice olmaz. Buradaki mesele şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması, kesinleştirilmesi icap ediyor. Bugüne kadar medyada belediye başkanları da gündeme geldi. Başka isimler de gündeme geldi ama bütün bunların yanında siyasi parti olarak veya genel başkanlar olarak; bizler gündemimize bu konuyu hiç almadık" diye konuştu.

"ZAMAN DARALMAYA BAŞLADI"

İsim üzerinde konuşulmadığını söyleyen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: