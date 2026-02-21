Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman kimdir? Neslihan Kısa Duman kaç yaşında, nereli?

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman Erzincan Tercan'ın kurtuluş günü etkinliklerinde koruma polisine şemsiye taşıtması ile gündeme geldi.

NESLİHAN KISA DUMAN KİMDİR?

1991 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Neslihan Kısa Duman, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Yurtdışı stajı kapsamında, İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde 8 ay süreli yabancı dil eğitimi aldı.

NESLİHAN KISA DUMAN'IN KARİYERİ

Eskişehir/Sarıcakaya, Kastamonu/Abana ve Konya/Hadim ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık kursunu tamamlayan Neslihan Kısa Duman, 2018-2020 yıllarında Edirne/Havsa Kaymakamlığı görevinde bulundu. Türk İdareciler Derneği tarafından 2019 yılında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı yılın idarecisi seçilerek 'Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet ödülü' nü aldı.

2020-2022 yıllarında Elazığ/Ağın Kaymakamlığı, 2022- 2024 yıllarında Ankara Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2024’te yayımlanan kararname ile Erzincan Tercan Kaymakamlığı görevine atandı.

NE OLDU?

Tercan’ın kurtuluş günü etkinlikleri sırasında aniden bastıran yağış, tören alanında hareketli anlara sebep oldu. Bu esnada çekilen görüntülerde, Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın yağmurdan korunması için bir koruma polisinin kendisine şemsiye tuttuğu görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, kamu görevlilerinin korumalarıyla olan profesyonel mesafesi ve "şemsiye taşıtma" eyleminin etik boyutu eleştiri oklarının hedefi oldu.

AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Duman şunları söyledi: “Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim.”