TİP: Üzerimize düşeni yapıyoruz

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girecek Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), liste görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. “Üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen TİP kaynakları, iki parti arasında gerilim olmadığına dikkat çekiyor.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00
TİP: Üzerimize düşeni yapıyoruz
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CHP listelerinin eleştirildiği Ankara 1. Bölge’deki TİP adayları ise Yeşil Sol lehine çekildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem TİP’e hem de Yeşil Sol’a “Halen zaman varken bazı kritik seçim bölgelerinde partilerimiz birbirlerinin lehine adaylarını geri çekecek taktik bir beceri gösterebilmeli ve bu kırgınlıkları da giderecek yoldaşça tutum alabilmeli. Mesela Ankara, Antalya, Hatay, İzmir gibi yerlerde, bu şehirlerin bazı bölgelerinde yeni taktikler için geç değil” çağrısı geldi.

MESAJLAR OLUMLU

TİP ise bu mesaja olumlu yaklaştığı. TİP kaynakları, partinin İzmir 1. Bölge, Aydın ve Kocaeli’nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu’daki kritik illerde çekildiğini anımsatırken bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Kaynaklar CHP listelerinin de eleştirildiği Ankara 1. Bölge’de aday çıkarılmayacağının açıklandığını ancak YSK’den kaynaklanan bir hata sonucu aday bildirmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.


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