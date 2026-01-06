Trump’a dünya tepki verdi, Erdoğan sessiz kaldı: Cumhur İttifakı’nda Venezuela çatlağı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak ABD’ye götürülmesi, dünya kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Çok sayıda ülke Washington’un adımını “egemenlik ihlali” olarak nitelerken, Türkiye’de dikkat çeken tablo Cumhur İttifakı içinden çıktı. MHP cephesinden peş peşe sert açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gündür sessizliğini koruması, Ankara kulislerinde “yeni bir çatlak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

MHP’DEN 15 TEMMUZ VURGULU SERT ÇIKIŞ

Operasyona en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nden geldi. Bahçeli, Venezuela’daki müdahaleyi 15 Temmuz darbe girişimiyle aynı çizgide değerlendirdi. Bahçeli, “15 Temmuz’da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur” sözleriyle Washington’u açık biçimde hedef aldı. Bahçeli’nin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi Marmaris’te hedef alınmasına yapılan vurgu dikkat çekti. MHP kaynakları, bu benzetmenin bilinçli olduğunu ve “Maduro’ya yapılan ile Erdoğan’a yapılmak istenen aynı zihniyetin ürünüdür” mesajını taşıdığını dile getirdi.

FETİ YILDIZ: AÇIK BİR EGEMENLİK İHLALİ

Bahçeli’nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da ABD’ye tepki gösterdi. Yıldız, Maduro’nun yakalanarak ABD’ye götürülmesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımladı. MHP yönetimi, Venezuela’daki operasyonu “darbe girişimlerinin yeni versiyonu” olarak değerlendirdi.

SARAY VE AKP CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN SUSKUNLUK

MHP’nin sert açıklamalarına karşın Cumhurbaşkanlığı, Saray ve AKP yönetiminden ABD’ye yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Erdoğan’ın sessizliği, özellikle MHP kanadında rahatsızlık yarattı. AKP kulislerinde ise bu suskunluk “diplomatik denge” olarak savunuluyor. AKP’li kurmaylar, Washington’la zaten sorunlu olan ilişkilerin Venezuela başlığı üzerinden daha da gerilmemesi için temkinli bir dil benimsendiğini ifade ediyor. Ekonomi, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik başlıklarında yürütülen temasların bu tercihte etkili olduğu dile getiriliyor.

BAHÇELİ SARAY’A DA MESAJ MI VERDİ?

Ankara kulislerinde Bahçeli’nin açıklamalarının yalnızca ABD’ye değil, Saray’a da bir mesaj içerdiği konuşuluyor. MHP kaynaklarına göre Bahçeli, 15 Temmuz vurgusuyla “ABD karşısında net duruş” çağrısını yineledi. MHP’liler, “Bu mesele diplomasi değil, ilke meselesidir” değerlendirmesini yapıyor. Saray çevrelerinde ise Erdoğan’ın gerekirse ilerleyen günlerde daha “dengeleyici” bir açıklama yapabileceği konuşuluyor. Ancak MHP kanadı, geciken açıklamaların etkisini yitireceği görüşünde.

AKP–MHP HATTINDA YENİ BİR KIRILMA MI?

Son dönemde sık sık gündeme gelen AKP–MHP arasında “çatlak” iddiaları, Venezuela kriziyle yeniden alevlendi. MHP’nin sert anti-emperyalist dili ile AKP’nin temkinli dış politika çizgisi arasındaki fark, ittifak içinde özellikle ABD başlığında derin bir yaklaşım ayrılığı olduğunu ortaya koydu. Kulislerde, bu ayrışmanın yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayabileceği; ABD, Ortadoğu ve güvenlik politikalarında benzer gerilimlerin yeniden yaşanabileceği konuşuluyor. Erdoğan’dan gelecek olası bir açıklamanın ise hem Venezuela başlığında hem de Cumhur İttifakı içindeki dengelerde belirleyici olacağı ifade ediliyor.