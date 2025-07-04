Tunç Soyer'in ifadesi ortaya çıktı: 'Projelerde usulsüzlük yoktur'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonda gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi eksi Başkanı Tunç Soyer’in emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Soyer, kooperatif projesinin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

“USULSÜZLÜK YOK”

Soruşturmaya konu olan 5 projenin kendi döneminde başlandığını söyleyen Soyer, 30 Ekim depreminin ardından orta hasarlı apartmanlar için yüzde 20 emsal artışını Meclis onayıyla geçirerek yurttaşlara düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti verildiğini söyledi. Bu model ile Bayraklı’da yurttaşların yeni evlerine kavuştuğuna dikkat çeken Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İzBeton A.Ş.’ye sözleşme ile verilmiştir. Sonrasında ise İzBeton A.Ş. tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemleri İzBeton A.Ş. adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır. İzBeton A.Ş. tarafından kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

“ENFLASYON NEDENİYLE GEÇİKTİ”

Sözleşmede belirtilen teknik detayları bilmediğini ifade eden Soyer, inşaatların yavaşlamasının nedeninin enflasyon ve ham madde fiyatlarının artması olduğunu belirtti. Soyer, “Bu yavaşlama inşaatların bitmeyecek olduğunu anlamına gelmemektedir. Halen daha bu inşaatlar devam etmektedir. Kooperatiflerin her birinin ayrı ayrı yönetimleri vardır ve tüzelkişiliğe sahiptirler. Yapım işi için Kooperatiflerin diğer yüklenici firmalar arasında yaptıkları sözleşmelerde taraf İzmir Büyükşehir Belediyesi olmadığından teknik detay ve ayrıntıları bilmem söz konusu değildir” diye konuştu.

“KİMSE KANDIRILMAMIŞ VE DOLANDIRILMAMIŞTIR”

Kira yardımı ile ilgili suçlamalara da “Bu kira yardımları ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tutar doğrultusunda ödemesi yapılır ve her yıl güncellemesi de yapılır. Burada hak sahiplerine yapılan ödemede herhangi usulsüzlük yoktur ve vatandaşların mağdur edilmesi önüne geçilmiştir. Yapılan bu ödemeler her yıl sayıştay tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Projelerdeki inşaat seviyelerine ve mali konularına ait teknik bilgilere haiz değilim. Bu kısımlara belediyemizin ilgili birimleri bakar ve raporlar” diye yanıt veren Tunç Soyer, “Bu işlemde kimse kandırılmamış ve dolandırılmamıştır. Kooperatifler ağır da olsa inşaatına devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İzBeton A.Ş.’ye sözleşme ile verilmiştir. Sonrasında ise İzBeton A.Ş. tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. İzBeton A.Ş. tarafından Kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

“BİZİ BİLEN BİLİR BİLMEYENE KENDİ GİBİ BİLİR”

İfadesinin sonunda Soyer, “Mal beyanım ortadadır. İkinci bir yazlık konutumda yoktur. Kısacası bu ciğer kediye sığmaz, mızrak çuvala sığmaz nitelikli ya da niteliksiz dolandırıcılık bu haneye sığmaz. Bu suçlama bütün bu hikayeye yakışmaz. Bunu bana yakıştırmaya çalışmayın. Yazdığım kitabın ilk cümlesi derki ‘Bizi bilen bilir bilmeyene kendi gibi bilir’ Mevlana’nın bu sözü ifademin son sözü olsun. Üzerime atılı bulunan suçlamaları da kabul etmiyorum. İfademe ekleyecek başkaca bir hususum yoktur” ifadelerini kullandı.