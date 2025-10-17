Tunceli’de KHK ile ihraç edilenlerin görevlerine iade çağrısı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Tunceli Şubeler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen çalışanların görevlerine iade talebinde bulunuldu.

Açıklamayı yapan Eğitim Sen Tunceli Şube Yöneticisi Nebi Toylak, Türkiye’de geçmişte yaşanan askeri darbeler ve darbe girişimlerinin kamu emekçileri üzerindeki etkileri hatırlatılarak, 15 Temmuz 2016 sonrası sürecin kamunun yeniden dizaynı ve kadrolaşma bakımından önceki dönemleri kat kat aşan bir nitelik taşıdığı belirterek, “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu verilerine göre en az 125 bin 612 kamu emekçisi ihraç edildi” diyerek, AKP’nin 15 Temmuz darbe girişimini “yeni bir rejim inşası için fırsata çevirdiğini” ifade etti.

Toylak, “İhraç edilen kamu emekçileri özel sektörde dahi çalışamaz hale getirildi, açlığa ve sefalete mahkûm edildi. Birçok arkadaşımız maruz kaldıkları ağır stres ve hak gaspları nedeniyle yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

‘4 BİN 259 KESK’Lİ ARKADAŞIMIZ İHRAÇ EDİLDİ’

Toylak, darbe girişiminin ardından 4 bin 259 KESK üyesinin ihraç edildiğini, bunlardan yaklaşık bin 700’ünün hala mahkeme kararlarını beklediğini dile getirerek, “İktidar kendisini yargı yerine koyarak önce suçlu ilan etmiş, sonra göstermelik yargı süreci başlatmıştır. İhraçlar yalnızca bireysel değil, aileleriyle birlikte milyonlarca insanın sorunu haline gelmiştir. Buna rağmen yandaş konfederasyonlar sessiz kalmıştır” dedi.

İhraçların “rejimin karakterinin değişip değişmeyeceğinin en açık göstergesi” olduğu vurgulayan Toylak, şu çağrıyı yaptı:

“Bir taraftan siyasallaşan yargı eliyle ihraçların işe iadesini engellerken diğer taraftan demokrasi vaat ederek toplumu kandıramazsınız. Hukuksuzca ihraç edilen tüm kamu emekçileri, geriye dönük haklarıyla birlikte görevlerine derhal iade edilmelidir.”