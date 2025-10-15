Turhan Çömez'den 'Hakan Tosun' açıklaması... Erdoğan'a seslendi: 'İş çığrından çıktı, gereğini yapın!'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, genç gazeteci Hakan Tosun’un sokak ortasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Olayı İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının acil müdahalesini gerektiren bir vaka olarak nitelendiren Çömez, saldırının birden fazla kişi ve araçla gerçekleştirildiğini, saldırı sonrası mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarının toplandığını ve hastanede uzun beklemeler yaşandığını söyledi.

“ÖNCE DARP, SONRA MOTOSİKLETLİ, ARDINDAN OTOMOBİLLERLE DEVAM”

Çömez, Hakan Tosun’un önce tek bir saldırgan tarafından darp edildiğini, yere düşürülmesinin ardından bir motosikletlinin gelip darp etmeye devam ettiğini, daha sonra bir otomobille gelenlerin şiddetli biçimde darp ettiğini söyledi.

Saldırının ardından mahallede bazı kişilerin tüm işyeri kameralarının görüntülerini toplamaya çalıştığını da belirten Çömez, "Bir akşam vakti evine giderken bir saldırgan peşine takılıyor. Önce darp ediyor. Tekmelerle kendisini yere düşürüyor. Sonra saldırgan ayrılıyor. Arkasından bir motosikletli başka saldırgan geliyor ve darp etmeye devam ediyor. Ardından bir otomobil geliyor ve yere düşen Hakan Tosun'u şiddetli bir şekilde darp ediyor. Ve ayrılıp gidiyorlar.” ifadelerini kullandı.

“HASTANEDE SAATLERCE BEKLEDİ, TOMOGRAFİ ÇEKİLMEDİ; ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI, HAYATINI KAYBETTİ”

Çömez, Tosun’un hastaneye kaldırıldıktan sonra kimlik tespitinde ve ilk tıbbi müdahalede ciddi aksaklıklar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Hakan Tosun bir hastanenin aciline götürülüyor. Yine gelen bilgilere göre orada saatlerce bekliyor. Kimliği belli değil. Parmak izi alınmıyor. Ve yüz tarama sisteminden geçmiyor ya da geçirilemiyor. Ailesinin haberi yok. … Aldığımız bilgiye göre hastanede tomografi çekilmeden saatlerce bekliyor. Ve yaklaşık bir gün boyunca hastanenin acil servisinde bekliyor Hakan. Sonra yoğun bakıma alınıyor ama hayat mücadelesini maalesef kaybediyor.”

Çömez, bu süreçle ilgili olarak hem İçişleri Bakanı’na hem Sağlık Bakanı’na açık çağrı yaptı, olayın bütün boyutlarıyla soruşturulması, saldırganların kısa zamanda yakalanması ve hastanede yaşanan gecikmelerin gerekçelerinin açıklanması istendi.

“SOKAK ÇETELERİ SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLUYOR; İLANLARLA TETİKÇİ ARIYORLAR”

Çömez, Türkiye genelinde sokak çetelerinin ve suç örgütlerinin artışına da dikkat çekti.

Sosyal medyada örgütlenme örnekleri sunduğunu, Telegram/WhatsApp gruplarında ‘tetikçi’ ilanları yayınlandığını ve bu grupları devletin takip etmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

“Elimde çok önemli sosyal medya kayıtları var. Telegram grupları, WhatsApp grupları, sosyal medya paylaşımları bunları tek tek buldum, çıkarttım. Peki, benim bulduğumu İçişleri Bakanı bulup çıkartamıyor mu? Devlet, hani o Türkiye Yüzyılı diyorsunuz ya. Bunlara girip bunların peşine düşüp konumlarını belirleyip, bulup çıkartamıyor mu? Neredesiniz diye sormamız gerekmiyor mu?”

Çömez, sosyal medyada yer alan iddialara örnek olarak, “İstanbul içi mekan yaralama ve tetik düşürülür — fiyat listesiyle” şeklinde ilanlar bulunduğunu ve bunların çocukların da suça çekildiği bir tabloyu pekiştirdiğini belirtti.

“İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI, GEREĞİNİ YAPIN!”

Konuşmasında ülke genelinde çocukların suça sürüklenme oranlarına dair rakamlar paylaşan Çömez, sokak çetelerinin sokakları teslim aldığını, okulların önlerinin uyuşturucu bakımından tehlike altına girdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara yönelik şu çağrıyı yineledi:

“Hem İçişleri Bakanına tabii ki başta bütün yetkililere ve Cumhurbaşkanına olmak üzere açık çağrıda bulunuyorum. İş çığırından çıktı, gereğini yapın!”