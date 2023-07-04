Türker Yörükçüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu hangi partilerde görev yaptı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi. İYİ Parti Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı olarak göreve getirilen Türker Yörükçüoğlu'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Türker Yörükçüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu hangi partilerde görev yaptı?
İYİ Parti Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanlığı görevine Türker Yörükçüoğlu'nın getirilmesiyle birlikte Türker Yörükçüoğlu hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Türker Yörükçüoğlu'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Türker Yörükçüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu hangi partilerde görev yaptı? İşte, Türker Yörükçüoğlu hakkında merak edilenler...
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU KİMDİR?
Türker Yörükçüoğlu; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?
2015 yılında AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmiştir. İYİ Parti'den Kırklareli milletvekili adayı oldu.
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